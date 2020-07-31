Австрія скасувала заборону на авіасполучення з Україною, але є нюанс

Світ 16:15, 31.07.2020 Оновлено: 16:32, 31.07.2020

Уряд Австрії не продовжив заборону на регулярне пасажирське авіасполучення з "країнами ризику", зокрема й Україною, що діяв до 31 липня.

Як повідомив у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба, погана новина полягає в тому, що загальний режим в’їзду українців в Австрію лишається незмінним.

"Себто жодного туризму. В’їжджають ті, хто мають вид на проживання, ті, хто летять з особливих сімейних обставин (весілля, возз’єднання сім’ї, похорон...), а також на термінове лікування. Всі повинні мати із собою свіжий тест на COVID", – зазначив він.

За словами посла, офіційна нота про новий режим очікується 1 серпня.

"Знаю, що дуже багато питань від українських студентів, які щойно вступили до австрійських вишів і тому ще не мають виду на проживання. Відповіді щодо порядку їхнього прибуття я поки не маю. Матиму – напишу", – додав Щерба.

Скрин Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україна та Італія нібито зняли всі обмеження на польоти між країнами, запроваджені із січня 2020 року.

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