Австрія пережила страшну ніч після теракту: люди не могли вибратися з центру Відня

Після теракту в столиці Австрії 2 листопада, коли група озброєних терористів влаштувала атаки на випадкових людей, поліція розпочала спецоперацію, а цивільним рекомендували не виходити на вулиці.

Через це, а також те, що від 3 листопада в країні розпочався новий карантин у зв’язку з пандемією, частина людей застрягли в центрі Відня. Про те, що відбувалося в одну з найстрашніших ночей в історії Австрії, пише Kurier.

Зазначається, що міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер серед ночі виступив із терміновим зверненням до громадян. Він закликав їх не покидати свої домівки, а тих, хто знайшов тимчасові укриття в центрі столиці, там і залишатися.

Австрійська поліція продовжує шукати ще щонайменше одного нападника, через це наголошується, що цивільним на вулицях міста перебувати вкрай небезпечно.

Тим, хто опинився у "пастці", допомогли місцеві кафе, де люди ховалися ще під час нападів, а також готелі, які їх приютили.

Водночас у центральній частині столиці вели чергування понад 350 військових і правоохоронців. Хоча це тільки ті, які займаються охороною різних об'єктів – без врахування силовиків, залучених до пошуку нападників.

Глава МВС Австрії заявив, що ситуація у Відні залишатиметься напруженою. Він закликав мешканців і гостей столиці не покидати домівок та тимчасових притулків і вранці вівторка.

Також Карл Нехаммер звернувся до працівників шкіл у столиці й попросив не виходити на роботу, а інших громадян – не вести своїх дітей на навчання.

Крім того, вранці 3 листопада рада міністрів Австрії запланувала екстрене засідання, аби заслухати звіти правоохоронців і представників влади. Підкреслюється, що після цього, якщо дозволять обставини, відбудуться скорботні церемонії за загиблими внаслідок терористичної атаки.

Нагадаємо, що спершу було відомо про одного загиблого і мінімум 15 постраждалих під час теракту в центрі Відня. Серед поранених був поліцейський, котрий охороняв синагогу, з якої і розпочався теракт. Із офіційних джерел відомо про чотирьох загиблих, зокрема й те, що протягом ночі 3 листопада в австрійській лікарні померла поранена жінка.

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