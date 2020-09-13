Австрія і Чехія оголосили про початок другої хвилі коронавірусу

В Австрії та Чехії відзначили зростання кількості хворих на коронавірус і заявили про початок другої хвилі епідемії.

Канцлер Австрії Себастьян Курц найближчим часом очікує, що в країні досягнуть позначки в 1000 випадків зараження на добу, передає Die Presse.

"Два тижні тому було близько 350 випадків зараження в день, вчора – вже більше 850. Розвиток особливо драматичний у Відні, де реєструється близько 50% всіх нових випадків інфікування в Австрії", – сказав Курц, висловивши надію, що до нормального життя можна буде повернутися наступного літа, переживши "важкі осінь і зиму".

Як пише Ceskenoviny.cz, представник уряду Чехії в сфері охорони здоров'я Роман Примула також заявив про початок другої хвилі COVID-19. Він очікує, що до кінця місяця в країні буде фіксуватися така кількість хворих на добу, як навесні.

Примула побоюється, що в кінці жовтня лікарні Чехії можуть бути переповнені пацієнтами, якщо коронавірус буде поширюватися такими ж темпами. За минулу добу в країні зафіксували 1541 випадок інфікування.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 13 вересня коронавірус в світі вразив уже 28,9 млн осіб, понад 924 тисяч хворих загинули, а 20,8 млн – одужали. В Україні захворіли 154 335 осіб, померли за час пандемії – 3178 заражених, одужали – 68893.

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