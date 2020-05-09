Австрійська "наречена" Путіна почала працювати на пропагандистів Russia Today

Колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль буде писати авторські колонки на сайті російського пропагандистського ресурсу Russia Today.

Про це в Twitter повідомила улюблена пропагандистка глави РФ Володимира Путіна і головний редактор видання Маргарита Симоньян.

"Та сама ексміністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, з якою на її весіллі танцював Путін, тепер буде писати для нас авторські колонки", – написала вона.

Кнайсль і Путін vesti.ru

Австрійським ЗМІ Кнайссль підтвердила цю інформацію, але не стала коментувати репутацію пропагандистського ресурсу.

Як пише Der Standard, до того, як почати "працювати на Путіна", 55-річна Кнайссль розлучилася з чоловіком і відчуває фінансові проблеми.

Та сама екс-міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, з якої на її весіллі танцював Путін, тепер буде писати для нас авторські колонки. - Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 8, 2020

Як писав OBOZREVATEL, восени 2018 року в мережі з'явилися відео з весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, на яку був запрошений президент РФ Володимир Путін, який говорив тости на німецькому і танцював з нареченою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!