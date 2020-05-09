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9 травня • оновлено в 23:07
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Австрійська "наречена" Путіна почала працювати на пропагандистів Russia Today

2.7т
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Колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль буде писати авторські колонки на сайті російського пропагандистського ресурсу Russia Today.

Про це в Twitter повідомила улюблена пропагандистка глави РФ Володимира Путіна і головний редактор видання Маргарита Симоньян.

"Та сама ексміністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, з якою на її весіллі танцював Путін, тепер буде писати для нас авторські колонки", – написала вона.

Кнайсль і Путін

Кнайсль і Путін

vesti.ru

Австрійським ЗМІ Кнайссль підтвердила цю інформацію, але не стала коментувати репутацію пропагандистського ресурсу.

Як пише Der Standard, до того, як почати "працювати на Путіна", 55-річна Кнайссль розлучилася з чоловіком і відчуває фінансові проблеми.

Як писав OBOZREVATEL, восени 2018 року в мережі з'явилися відео з весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, на яку був запрошений президент РФ Володимир Путін, який говорив тости на німецькому і танцював з нареченою.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Австрія
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
должна была работать на пропагандистов Голос Америки?
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Ковпак Сидор
Ковпак Сидор
збой в матрице
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Ковпак Сидор
Ковпак Сидор
без меня меня женили.вот такаяху йня
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