Австрієць просидів у льоді 2,5 години і став рекордсменом. Фото

Мирослав Семенюк Світ 15:12, 6.09.2020 Оновлено: 15:25, 6.09.2020

42-річний житель Австрії Йозеф Кеберл побив світовий рекорд із найбільш тривалого контакту тіла людини з льодом.

Як повідомляє Krstarica, 5 вересня в місті Мельк у Нижній Австрії Кеберл зумів протягом 2,5 годин протриматися в наповненій льодом скляній кабіні.

Для наповнення кабіни було потрібно близько 200 кілограмів льоду. Сам чоловік був тільки в плавках.

За словами екстремала, одна з його цілей полягала в тому, щоб привернути увагу до танення льодовиків.

Австрієць відсвяткував свій результат морозивом.

Попередній рекорд також належав Кеберлу. Правда, тоді він був на 30 хвилин меншим.

Екстремал вже розповів, що наступного року має намір знову побити рекорд і хоче зробити це в Лос-Анджелесі.

Для наповнення кабіни було потрібно близько 200 кілограмів льоду
Twitter / kollarp
Сам чоловік був тільки в плавках
Twitter / kollarp
Кеберл побив світовий рекорд
Twitter / kollarp
Рекордсмен зумів протягом 2,5 годин протриматися в льоді
Twitter / kollarp
Екстремал хотів привернути увагу до танення льодовиків
Twitter / kollarp
Австрієць відсвяткував свій результат морозивом
Twitter / kollarp
Наступного року Кеберл має намір знову побити рекорд
Twitter / kollarp

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше опубліковано найдивовижніші досягнення з Книги рекордів Гіннеса.

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