Австрієць просидів у льоді 2,5 години і став рекордсменом. Фото

Австрієць встановив світовий рекорд за тривалістю перебування в льоді.

42-річний житель Австрії Йозеф Кеберл побив світовий рекорд із найбільш тривалого контакту тіла людини з льодом.

Як повідомляє Krstarica, 5 вересня в місті Мельк у Нижній Австрії Кеберл зумів протягом 2,5 годин протриматися в наповненій льодом скляній кабіні.

Для наповнення кабіни було потрібно близько 200 кілограмів льоду. Сам чоловік був тільки в плавках.

За словами екстремала, одна з його цілей полягала в тому, щоб привернути увагу до танення льодовиків.

Австрієць відсвяткував свій результат морозивом.

Попередній рекорд також належав Кеберлу. Правда, тоді він був на 30 хвилин меншим.

Екстремал вже розповів, що наступного року має намір знову побити рекорд і хоче зробити це в Лос-Анджелесі.

Для наповнення кабіни було потрібно близько 200 кілограмів льоду Twitter / kollarp

Сам чоловік був тільки в плавках Twitter / kollarp

Кеберл побив світовий рекорд Twitter / kollarp

Рекордсмен зумів протягом 2,5 годин протриматися в льоді Twitter / kollarp

Екстремал хотів привернути увагу до танення льодовиків Twitter / kollarp

Австрієць відсвяткував свій результат морозивом Twitter / kollarp

Наступного року Кеберл має намір знову побити рекорд Twitter / kollarp

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше опубліковано найдивовижніші досягнення з Книги рекордів Гіннеса.

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