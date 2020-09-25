Австралію раптово засипало снігом. Фото

Вікторія Довгань Світ 15:52, 25.09.2020 Оновлено: 16:16, 25.09.2020

В Австралії через прихід атмосферного фронту з боку Антарктиди рекордно впала температура й повернулася зима. Екстремальна зміна погоди проявилася також у випаданні снігу на південному сході країни.

Як пише Daily Mail, грози з градом і сильними снігопадами 25 вересня спостерігалися у Вікторії, Новому Південному Уельсі та інших штатах. За даними метеорологів, температура в Австралії продемонструвала зниження на 10 градусів нижче середнього.

Південну Австралію засипало снігом.
Daily Mail
Зима повернулася до Австралії через арктичний фронт.
Daily Mail
Негода обірвала лінії електропередач у Сіднеї.
Daily Mail

Крім того, погіршення погоди супроводжувалося сильними поривами вітру зі швидкістю до 115 км/год. Через це в Сіднеї обірвалися лінії електропередач, що призвело до того, що 17 000 домівок опинилися знеструмленими.

Тим часом жителі таких населених пунктів на півдні Австралії, як Халлетт, Бела-Норт, Канові та Пітерборо, побачили свої задні двори засипаними снігом. Люди вирішили скористатися можливістю й вийшли на вулиці із санками й навіть лижами.

За прогнозами синоптиків, така погода затримається на континенті на кілька днів, потепління почне повертатися тільки 29 вересня.

Задні двори австралійців замело.
Daily Mail
Крім снігу, в Австралії випав град.
Daily Mail
Австралійці вийшли кататися на санках.
Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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