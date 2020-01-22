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22 січня • оновлено в 22:34
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Австралію накрило нове лихо: град розміром із тенісний м'яч потрапив на фото і відео

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Після чотирьох місяців масштабних пожеж в Австралії випав аномальний град розміром із тенісний м'яч.

Природне явище тривало недовго, проте завдало істотної шкоди. У соцмережах з'явилися підтверджуючі фото і відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Найбільше постраждали штати Новий Південний Уельс і Канберра. Австралійські надзвичайні служби за добу отримали понад 1,5 тисячі викликів. І майже тисяча з них були пов'язані з пошкодженням будівель через стихію. Також градом розбило багато авто.

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Австралію накрив град розміром із тенісний м'яч

Австралію накрив град розміром із тенісний м'яч

npr.org

Австралію накрив град розміром із тенісний м'яч

Австралію накрив град розміром із тенісний м'яч

npr.org

Через негоду Австралійський національний університет у Канберрі закрив свій кампус на 20-21 січня, заявивши, що йому необхідно оцінити збиток, завданий великій кількості будівель, і почати ремонт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Австралії масштабні лісові пожежі спалахнули ще восени. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Уельс і Квісленд прогнозували "катастрофічні" погодні умови.

  • Стихія практично повністю знищила місто Балморал, який розташоване за 120 км від Сіднея.

  • В Австралії через безперервні пожежі оголосили масштабну евакуацію населення і туристів з південно-східних штатів країни.

  • Пожежі в Австралії призвели до того, що почали самі формувати погоду, яка лише допомагає поширенню вогню, і замкнулися в зачароване коло.

  • Через жорстоку стихію загинуло 25 осіб і близько 500 мільйонів тварин, а дитячі садки та державні установи в столиці країни Канберрі припинили роботу.

  • Також в посушливих районах Австралії, де вирували пожежі, почалися проливні дощі.

  • Також Австралію накрили масштабні пилові бурі.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Австралія
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