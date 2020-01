Австралію накрило нове лихо: град розміром із тенісний м'яч потрапив на фото і відео

Після чотирьох місяців масштабних пожеж в Австралії випав аномальний град розміром із тенісний м'яч.

Природне явище тривало недовго, проте завдало істотної шкоди. У соцмережах з'явилися підтверджуючі фото і відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Найбільше постраждали штати Новий Південний Уельс і Канберра. Австралійські надзвичайні служби за добу отримали понад 1,5 тисячі викликів. І майже тисяча з них були пов'язані з пошкодженням будівель через стихію. Також градом розбило багато авто.

Австралію накрив град розміром із тенісний м'яч npr.org

Через негоду Австралійський національний університет у Канберрі закрив свій кампус на 20-21 січня, заявивши, що йому необхідно оцінити збиток, завданий великій кількості будівель, і почати ремонт.

Australia was pummeled with golf ball-sized hail after a massive dust storm tore through the southeast of the country pic.twitter.com/Il1nrylJCT - NowThis (@nowthisnews) January 22, 2020

Take a look back a few days ago at some new video of the Large damaging Hail that impacted parts of Australia! [Canberra, Australia]



Who's ready for storm season?



Permission: Gav | 01-19-2020 @WeatherBug pic.twitter.com/JMpqrTzDtB - Live Storm Chasers (@Livestormchaser) January 22, 2020

Lucky I rode my bike today pic.twitter.com/nV9BaeWoS7 - 💦Hilary 🌈🏳️🌈 (@hil_clix_pix) January 20, 2020

happy birthday val! 30 mins ago it was 30c and sunny. #melbweather pic.twitter.com/Xnpt9OBbOw - Daniel (@firewaters) January 19, 2020

Wow. Very large hail just plummeting down in CBR. Stripped the trees, killed birds chaos on roads. pic.twitter.com/74fNrVQKRo - Tom Swann (@Tom_Swann) January 20, 2020

Hail destroying the trees at Parliament House .. poor gardeners pic.twitter.com/bHEES1yhHy - Tamsin Rose (@tamsinroses) January 20, 2020

After the wildfires, here comes a hailstorm in Canberra Australia. pic.twitter.com/VjKW8lTjyE - KaptanHindustan (@GautamTrivedi_) January 22, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Австралії масштабні лісові пожежі спалахнули ще восени. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Уельс і Квісленд прогнозували "катастрофічні" погодні умови.

Стихія практично повністю знищила місто Балморал, який розташоване за 120 км від Сіднея.

В Австралії через безперервні пожежі оголосили масштабну евакуацію населення і туристів з південно-східних штатів країни.

Пожежі в Австралії призвели до того, що почали самі формувати погоду, яка лише допомагає поширенню вогню, і замкнулися в зачароване коло.

Через жорстоку стихію загинуло 25 осіб і близько 500 мільйонів тварин, а дитячі садки та державні установи в столиці країни Канберрі припинили роботу.

Також в посушливих районах Австралії, де вирували пожежі, почалися проливні дощі.

Також Австралію накрили масштабні пилові бурі.

