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3 січня • оновлено в 09:13
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Австралію накрили пекельні пожежі: тисячі постраждалих, вигоріла територія розміром з Одещину. Фото й відео

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В Австралії через безперервні пожежі оголосили масштабну евакуацію населення й туристів із південно-східних штатів країни.

За прогнозом синоптиків, у суботу, 4 січня, спека тільки посилиться. Висока температура протримається у Вікторії та Новому Південному Вельсі ще три тижні, йдеться в сюжеті ТСН.

Наразі рятувальники намагаються максимально скористатися похолоданням, яке тимчасово настало, щоб боротися з вогненебезпечною ситуацією.

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Над популярним курортом в Австралії нависла смертельна небезпека: оголошено евакуацію

Особливо небезпечна ситуація спостерігається в прибережному місті Маллакута в штаті Вікторія. Через пожежі 4 тисячі осіб третю добу не можуть покинути пляж, для їх евакуації застосували військовий корабель.

Через критичні обставини австралійці запасаються провіантом і пальним. Перед супермаркетами й АЗС у регіоні вишикувалися довгі черги з авто, а на автобанах утворилися затори.

Інфографіка НП

Інфографіка НП

Карта пожеж

Карта пожеж

Зазначимо, що з жовтня минулого року через лісові пожежі вже загинуло щонайменше 17 людей, десятки вважаються зниклими безвісти. Пожежа зруйнувала понад 1400 будинків. У вересні пожежі знищили 5,5 мільйонів гектарів території країни, що дорівнює площі Хорватії, або майже в півтора рази більше, ніж розмір Одеської області.

Для ліквідації наслідків пожеж, а також доставки потерпілим води, продуктів і палива залучили кораблі ВМС Австралії та військово-транспортну авіатехніку. Через задимлення в повітрі в столиці Канберрі вміст небезпечних для здоров'я речовин перевищує гранично допустиму концентрацію більш ніж удвадцятеро.

Пожежа нашкодила не тільки Австралії, але й сусідній Новій Зеландії, що розташована за тисячі кілометрів. Перенесений вітром австралійський попіл, за свідченням місцевих жителів, забарвив у коричневий колір сніжно-білі новозеландські льодовики.

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Наслідки пожежі

Наслідки пожежі

Наслідки пожежі

Наслідки пожежі

Наслідки пожежі

Наслідки пожежі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії сильні лісові пожежі практично повністю знищили місто Балморал, що розташоване за 120 км від Сіднея.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Австралія
Тег
пожежа
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