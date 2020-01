Австралію накрили пекельні пожежі: тисячі постраждалих, вигоріла територія розміром з Одещину. Фото й відео

В Австралії через безперервні пожежі оголосили масштабну евакуацію населення й туристів із південно-східних штатів країни.

За прогнозом синоптиків, у суботу, 4 січня, спека тільки посилиться. Висока температура протримається у Вікторії та Новому Південному Вельсі ще три тижні, йдеться в сюжеті ТСН.

Наразі рятувальники намагаються максимально скористатися похолоданням, яке тимчасово настало, щоб боротися з вогненебезпечною ситуацією.

Особливо небезпечна ситуація спостерігається в прибережному місті Маллакута в штаті Вікторія. Через пожежі 4 тисячі осіб третю добу не можуть покинути пляж, для їх евакуації застосували військовий корабель.

Через критичні обставини австралійці запасаються провіантом і пальним. Перед супермаркетами й АЗС у регіоні вишикувалися довгі черги з авто, а на автобанах утворилися затори.

Інфографіка НП

Карта пожеж

Зазначимо, що з жовтня минулого року через лісові пожежі вже загинуло щонайменше 17 людей, десятки вважаються зниклими безвісти. Пожежа зруйнувала понад 1400 будинків. У вересні пожежі знищили 5,5 мільйонів гектарів території країни, що дорівнює площі Хорватії, або майже в півтора рази більше, ніж розмір Одеської області.

Для ліквідації наслідків пожеж, а також доставки потерпілим води, продуктів і палива залучили кораблі ВМС Австралії та військово-транспортну авіатехніку. Через задимлення в повітрі в столиці Канберрі вміст небезпечних для здоров'я речовин перевищує гранично допустиму концентрацію більш ніж удвадцятеро.

Пожежа нашкодила не тільки Австралії, але й сусідній Новій Зеландії, що розташована за тисячі кілометрів. Перенесений вітром австралійський попіл, за свідченням місцевих жителів, забарвив у коричневий колір сніжно-білі новозеландські льодовики.

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Пожежа в Автралії

Евакуація населення

Евакуація населення

Евакуація населення

Наслідки пожежі

Наслідки пожежі

Наслідки пожежі

It 's heartbreaking and devastating to see what' s happening in #Australia right now.



Thousands of people gather at beaches to escape the deadly wildfires. 💔🇦🇺 pic.twitter.com/k089n2onZa - Norbert Elekes (@NorbertElekes) January 3, 2020

Pyro-cumulonimbus clouds have developed to altitudes over 16km in East #Gippsland this afternoon. These fire-induced storms can spread fires through lightning, lofting of embers and generation of severe wind outflows #VicWeather #VicFires pic.twitter.com/gZN6sC7meU - Bureau of Meteorology, Victoria (@BOM_Vic) December 30, 2019

I 'm not sure that folks outside of #Australia have yet grasped the full magnitude of this widespread and still-escalating catastrophe. Well over 12 million acres (!) Have already burned, and it's going to get worse before it gets better. #AustraliaBurning https://t.co/mdnyU35xn9 - Daniel Swain (@Weather_West) January 2, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії сильні лісові пожежі практично повністю знищили місто Балморал, що розташоване за 120 км від Сіднея.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram