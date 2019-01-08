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Тисячі постраждалих: Австралію атакували медузи-вбивці. Фото і відео

1.7тЧитати матеріал російською

Двадцять дві людини були госпіталізовані в місті Квінсленд, в Австралії. Причиною став напад отруйних медуз Іруканджі.

Про це повідомило видання SBS News. Крім того, більше 22 тис. австралійців торік постраждали від отрути португальського кораблика – медузоїдного мешканця океанів.

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Ця кількість постраждалих уже перевищила середній показник за десять років більш ніж удвічі.

Медуза Іруканджі

Медуза Іруканджі

blogs.scientificamerican.com

Медуза Португальський кораблик

Медуза Португальський кораблик

Медуза Португальський кораблик

Медуза Португальський кораблик

Медуза Португальський кораблик

Медуза Португальський кораблик

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Місце
Австралія
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