Тисячі постраждалих: Австралію атакували медузи-вбивці. Фото і відео

Двадцять дві людини були госпіталізовані в місті Квінсленд, в Австралії. Причиною став напад отруйних медуз Іруканджі.
Про це повідомило видання SBS News. Крім того, більше 22 тис. австралійців торік постраждали від отрути португальського кораблика – медузоїдного мешканця океанів.
Ця кількість постраждалих уже перевищила середній показник за десять років більш ніж удвічі.
Медуза Іруканджі
blogs.scientificamerican.com
Медуза Португальський кораблик
Медуза Португальський кораблик
Медуза Португальський кораблик
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