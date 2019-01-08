Тисячі постраждалих: Австралію атакували медузи-вбивці. Фото і відео

Двадцять дві людини були госпіталізовані в місті Квінсленд, в Австралії. Причиною став напад отруйних медуз Іруканджі.

Про це повідомило видання SBS News. Крім того, більше 22 тис. австралійців торік постраждали від отрути португальського кораблика – медузоїдного мешканця океанів.

Ця кількість постраждалих уже перевищила середній показник за десять років більш ніж удвічі.

Медуза Іруканджі blogs.scientificamerican.com

Медуза Португальський кораблик

Медуза Португальський кораблик

Медуза Португальський кораблик

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