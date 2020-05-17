Австралія вирішила докопатися до витоків пандемії COVID-19: її підтримали понад 60 країн

Ініціативу Австралії і Євросоюзу про проведення незалежного розслідування появи коронавірусу COVID-19 у світі підтримали вже 62 країни.

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Як повідомляє АВС, підтримка прозвучала напередодні асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка відкривається в понеділок у Женеві.

62 країни підтримали ідею про розслідування витоків пандемії COVID-19

"Європейські країни і Австралія об'єднали зусилля на підтримку проекту пропозиції ЄС, який закликає до неупередженої, незалежної і всеосяжної оцінки скоординованих ВООЗ міжнародних заходів в області охорони здоров'я у відповідь на COVID-19", – йдеться в повідомленні.

В ініціативі конкретно не згадується Китай або місто Ухань, де, як вважають, почався спалах коронавірусу. Проте джерела в австралійському уряді повідомили, що формулювання ЄС були досить жорсткими, щоб забезпечити належне і ретельне розслідування.

Поки ні Китай, ні США не підтримали цю пропозицію. Дипломати ЄС та Австралії продовжують роботу, щоб переконати обидві великі країни надати їм підтримку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї кількість заражених коронавірусом COVID-19 може бути значно більшою, ніж стверджує влада. Можлива кількість хворих – мінімум 640 тисяч осіб, замість 84 тисяч.