Австралія розпочала виробництво вакцини від СOVID-19

В австралійському Мельбурні готуються до виробництва мільйонів флаконів однієї з найбільш перспективних вакцин проти нового типу коронавірусу.

Цим процесом займається глобальна біотехнологічна компанія CSL, пише The Age. Зазначається, що препарат все ще підлягає затвердженню Адміністрацією терапевтичних товарів для використання в Австралії, але вчені сподіваються, що випробування доведуть його ефективність.

За словами головного наукового співробітника CSL Ендрю Неша, флакони в один мілілітр вакцини від COVID-19, яка належить Оксфордському університету, почнуть розподіляти 9 листопада.

Зокрема, розморожений препарат, що надходив з клітинного банку, фахівці додають у біореактор –посудину, де відбуваються біологічні реакції. Там вакцина проходитиме так званий процес бродіння, ростиме і розмножуватиметься.

Через шість днів її мають відфільтрувати й очистити, залишивши лише антиген, готовий до введення у флакони для дозування.

"Буде вісім-дев’ять подібних процесів, кожен із яких дасть від 3 до 4 мільйонів доз. Ми робимо це заздалегідь, щоб, якщо клінічне випробування буде позитивним, вакцина стала доступною для розповсюдження серед населення", – пояснив доктор Неш.

Варто додати, що СSL виробляє дві окремі вакцини – Оксфорд-AstraZeneca та від Квінслендського університету. Під час досліджень на тваринах обидві ефективно зупинили поглинання COVID-19 глибоко в легенях.

"З першого етапу дослідження побачили, що вакцина Оксфорд-AstraZeneca безпечна. Ми спостерігали, що вона може викликати імунну відповідь, яку сподівалися побачити. Нам доведеться тестувати на великій кількості людей, щоб переконатися, що ця імунна відповідь не дозволяє їм заразитися", – додав Неш.

Він підкреслив: якщо вакцина виявиться успішною, очікується, що її будуть потрібні дві дози на людину. Федеральний уряд надав підтримку CSL у збільшенні спроможності компанії виробляти вакцину. Це допомогло оплатити спеціалізоване обладнання та навчання та передислокувати десятки додаткових виробничих кадрів.

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