Австралія опинилася в кроці від перемоги над коронавірусом: які заходи вживають

В Австралії після жорсткого п'ятимісячного карантину можуть повністю побороти пандемію коронавірусу, якщо у Вікторії та Новому Південному Уельсі збережуться низькі показники захворюваності.

Як стверджують експерти, країні необхідно стримувати нові випадки заражень, а також відстежувати активні, пише Daily Mail. Так, у Вікторії вже вісім днів не реєструють жодного випадку зараження і смертей, а в Новому Південному Уельсі зареєстрований тільки один випадок.

На думку епідеміолога Університету Ла Троб Хасан Валлі, якщо подібна ситуація буде зберігатися, країна "технічно усуне вірус".

"Ніхто не знає, що станеться на наступному тижні у Вікторії, але цілком імовірно, що ми побачимо нуль випадків протягом наступного тижня або близько того, а потім технічно ми усунемо вірус", – зазначив він, додавши, що ізоляція Вікторії була спрямована "швидше на придушення, ніж на усунення".

Тим часом, завідувачка кафедри епідеміології Дікінського університету Кетрін Беннетт вважає, що ключовим моментом є відстеження відомих випадків.

"Навіть якщо вірус існує, він швидше вимре, ніж пошириться", – сказала вона.

Нагадаємо, раніше жителі Австралії розповіли OBOZREVATEL, що в період карантину в кожному штаті країни були свої правила – десь жорсткіше, десь м'якше. Карантин не оголошували на загальнодержавному рівні. Залежно від ситуації з коронавірусом локдаун вводили або в окремих містах, або в усьому штаті.

На початку карантину були вжиті жорсткі заходи, не дозволялося без поважної причини залишати свій будинок, дозволялося виходити тільки в магазин, до лікаря, у термінових справах. Потім ці обмеження пом'якшили, і австралійцям дозволили від'їжджати від будинку на відстань до 50 км. Якщо поліція зупиняла і з'ясовувалося, що людина покинула межі цього радіусу, то виникали питання, і можна було отримати штраф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі через зростання кількості випадків зараження коронавірусом ввели низку нових карантинних обмежень – закрилися театри, кінотеатри, музеї, художні галереї, громадські та музичні центри.