Як правильно додавати рідкий порошок у пральну машину: лайфхак підірвав мережу

В англомовній мережі піднявся ажіотаж після поста в Facebook австралійки Амбер Міллер про те, як правильно додавати рідину для прання в пральну машину.

Як написала Daily Mail, жінка заявила, що мірний ковпачок від ємності з рідиною для прання потрібно покласти в машинку разом з одягом. Це шокувало тисячі людей, які ніколи не чули про такий спосіб раніше.

За словами Міллер, її дочка Ніколетт розповіла, що ковпачки потрібні не тільки для відмірювання необхідної кількості рідини для прання, насправді вони "створені для того, щоб їх кидали в білизну".

Вона пояснила це тим, що проходження "дозуючих ковпачків" через машинку запобігає застигання рідини по краю пластика і ополіскує їх більш ретельно, ніж при митті руками.

"Розум підірваний. Давай, скажи мені, що ти це знав ", – підписала міс Міллер пост, який став вірусним.

Тисячі користувачів соцмереж запевнили її, що вона не одна, підтвердивши, що ніколи раніше не чули про таку ідею.

"Не може бути! Я перестала купувати рідкий миючий засіб, тому що мені набридло обполіскувати ковпачок!", – написала одна жінка.

"Яке чаклунство ... Я шукаю білизну для прання, просто щоб зробити це", – написала інша.

Чоловік тегнул свою дівчину і запитав, чому вона не навчила його цьому трюку, додавши: "Моє життя було брехнею".

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