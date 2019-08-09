А в Киргизии практически начинается Гражданская война. Замечен в этой войне и кадыровский след.

В Киргизии спецназ пытался задержать экс-президента Атамбаева, но после перестрелки и столкновений правительственные спецслужбы отступили от села Кой-Таш, где находится резиденция Атамбаева. 43 бойца ранены, один погиб, нескольких спецназовцев взяли в плен.

Южанин из Оша действующий (пока) президент Сооронбай Жээнбеков попытался арестовать предыдущего президента , северянина из пристоличного села Арашан Алмазбека Атамбаева.

А это может привести к расколу Киргизии. Чего России совсем не надо на территории страны - участницы Таможенного союза с новым урожаем Чуйской долины. Путин уже пытался вмешаться в разрезающий конфликт, открыто поддержав Атамбаева. Действующий президент Киргизии тогда демонстративно проигнорировал пожелание Путина. Вмешается ли Россия снова, если вооружённое противостояние продолжится?

Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин www.vesti.ru

На всякий случай для справки. Именно при руководстве Жээнбекова в Ошской областью там в 2010 году повторилась резня узбеков, ровно через 20 лет после кровавой первой в 1990-м году.

Кратко - о том, что происходит:

Что случилось: Вечером 7 августа отряд спецназа прибыл в село Кой-Таш к резиденции бывшего президента Киргизии, чтобы задержать Алмазбека Атамбаева и доставить его на допрос. Однако, Атамбаев оказал сопротивление, началась перестрелка. Его сторонники отобрали у спецназовцев оружие и взяли в плен часть бойцов.

Кто пострадал: 52 человека получили ранения, 20 из них госпитализированы. Один боец спецназа погиб. Начальник милиции Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому.

Что говорит Атамбаев: экс-президент пообещал отпустить взятых в плен и заявил, что намерен вывести сегодня сторонников на митинг в Бишкеке. В видеообращении он также призвал власти страны одуматься и пригрозил силовикам: "Не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас"

Что говорят официальные власти: Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев грубо нарушил конституцию страны, оказав сопротивление силовикам. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство", собраны материалы по статьям "Убийство" "Покушение на убийство", "Захват заложников", "Угроза или насилие в отношении представителя власти".

За что Атамбаева пытались задержать: Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. По итогам выборов он передал власть своему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. В июне 2019 года парламент Киргизии снял с Атамбаева неприкосновенность и лишил статуса экс-президента. Его заподозрили в коррупции и предъявили ему обвинения по шести пунктам, в числе которых дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и модернизация бишкекской ТЭЦ. Бывшего главу государства трижды вызывали на допрос в МВД, но он проигнорировал повестки.

Атамбаев: У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения. Но старался не попадать в людей.

Отстреливающийся Атамбаев - это прямо какой-то Сальвадор Альенде из Кой-Таша.

В "Инстаграме" и "Фейсбуке" Кыргызстана - кампания #МыПротивТретьейРеволюции, хештег с призывом ни в чем НЕ участвовать. Мобилизация на бездействие и на бойкот осатаневших от борьбы за власть политиков - это прекрасно.

Пишет автор канала Дежурный по СНГ: "Уже довольно много лет назад автор этих строк имел интересный разговор с одним из очень уважаемых и умных киргизских политиков. Было это в Бишкеке уже при Атамбаеве, когда потрясения самого начала 2010-х улеглись, страна, конечно, не цвела, но как-то развивалась, как раз стояла на пороге ЕАЭС. С собеседником же мы обсуждали соседний Узбекистан, где все активнее обсуждали перспективы скорого транзита власти. Ваш корреспондент выразил опасение, что уход бессменного лидера там может привести к взрыву, на что собеседник с сомнением покачал головой.

- Нет, все там будет нормально, под контролем. Если уж за кого и беспокоиться, то за нас.

– Это почему же? У вас вроде, несмотря на потрясения, сменяемость более или менее наладилась?

- Не в этом дело. Узбеки - народ оседлый, они постоянно живут рядом друг с другом, поэтому при возникновении конфликтов, а они неизбежно возникают, им приходится как-то их решать, жить-то дальше все равно по соседству. А кыргызы - народ кочевой. Конфликт возник - сели на лошадей и разъехались в разные стороны, привал в другом месте. Поэтому у узбеков традиция находить компромисс есть, а у нас нету. Так что они в кризисной ситуации договорятся, а мы нет, так и будет все время воспроизводиться одно и то же.

Тогда эти рассуждения показались уж больно какими-то фольклорными, несерьезными. С тех пор Каримов умер, власть плавно перетекла к наследнику, конфликтов не возникло, стабильность не поколебалась. А в Кыргызстане, как и предсказывал мудрый собеседник, раз за разом все то же самое"...

Триггером событий в Киргизии стал чеченский "вор в законе"

Азиза Батукаева называют "смотрящим по Чечне", но криминальную карьеру он начал в Киргизии, где контролировал половину Чуйской долины.

Из тюрьмы Азиз был освобожден еще в 2013 г., врачи диагностировали у него лейкоз, что и послужило поводом для освобождения. Однако медицинское заключение оказалось поддельным, но Батукаев уже успел покинуть страну. По некоторым данным, личный самолет для этого предоставил депутат Госдумы Адам Делимханов.

Влиятельные люди из руководства Чечни попыталось протолкнуть Батукаева на освободившееся после убийства Деда Хасана место "смотрящего по России", но для чего его срочно и вытащили из киргизских застенков. Однако оказалось, что "претензии кыргызстанского криминального авторитета на российский "общак" сильно завышены" — наследником был объявлен Шакро Молодой, попавший за решетку после знаменитой "разборки на Рочдельской". Сейчас Батукаев отбывает срок в Чечне за хранение оружия, что позволяет чеченцам не выдавать его Интерполу.

За свободу вора киргизским чиновникам в общей сложности выплатили $2 млн. Позже стало известно, что некоторые деньги из этой суммы оказались фальшивыми. В мае сего года Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении бывшего судьи Жапара Эрматова, который отпустил на свободу "вора в законе". По делу также проходит экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева. Кроме того, арестованы бывший советник председателя Госслужбы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев и экс-вице-премьер республики Шамиль Атаханов. Последний и дал показания против экс-президента. Комиссия озвучила список из 9 обвинений против экс-президента. В частности, что освобождение Азиза Батукаева было организовано под контролем действовавшего на тот момент президента Алмазбека Атамбаева.

Сам Атамбаев на митинге опроверг обвинения в причастности к освобождению Батукаева: "Я не хотел об этом говорить, но неужели кто-то нормальный поверит, что президент Атамбаев мог попросить деньги у Батукаева, чтобы выпустить его из тюрьмы. Атамбаев сам всегда давал деньги".

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос по делу о незаконном освобождении Батукаева. Теперь спецназовцы решили доставить его силой, что поставило страну на грань гражданской войны.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.