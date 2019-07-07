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Авіація Путіна вбила десятки мирних сирійців: всі подробиці

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В результаті авіабомбардування російською авіацією в сирійському місті Мухамбаль в провінції Ідліб загинуло близько двох десятків людей.

Про це повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, підкресливши, що 13 із загиблих – діти.

Бомбардування в Сирії

Бомбардування в Сирії

focus.ua

"Близько 20 мирних жителів, включаючи 13 дітей і одна жінка, були вбиті в результаті удару військових літаків сирійського режиму, бойових літаків Росії, а також наземного обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Новини
Ізраїль завдав потужних авіаударів по Сирії: 16 жертв, понад 20 постраждалих

Відзначається, що з 30 квітня 2019 року жертвами бомбардувань серед мирних жителів в Сирії стали 2152 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня поточного року Ізраїль завдав ракетного удару по сирійському селі Телль аш-Шаар в провінції Кунейтра, звідки вівся вогонь з ППО.

Потім 2 червня в Сирії ізраїльські солдати атакували кілька військових цілей у відповідь на обстріл території Ізраїлю на Голанських висотах.

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Сирія
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Чан Джеки
Чан Джеки
путинским внукам таго же .сирийцы непрощайте ищите их по всему миру и уничтожайте.
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К Денис
К Денис
Нездохлики.... Путин зло!!! Бомбит мирных граждан!!! Бедные сирийцы!!! Хо. хлосрань даёт мощнейший отпор войскам РФ.. в скакуасии Сама МОЩНАЯ армия Европы))))) помогите мирным гражданам Сирии.. Заберите всех "мирных" на запад свой))))) ну чтоб уж наверняка... Сдохли как собаки и захлебнулись в дерьме и крови...признанных во всем мире кроме амеров террористами #1 "мирных" граждан))))
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Моцковскую педерацию нужно стереть с лица земли.
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Ин Хозя
Ин Хозя
Инкогнито Назар, муравей пытается слона завалить слон то на это никак не реагирует! Ибо не может понять муравьиные потуги, у меня такие синонимы приходят!
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