Авіація Путіна вбила десятки мирних сирійців: всі подробиці

В результаті авіабомбардування російською авіацією в сирійському місті Мухамбаль в провінції Ідліб загинуло близько двох десятків людей.

Про це повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, підкресливши, що 13 із загиблих – діти.

Бомбардування в Сирії focus.ua

"Близько 20 мирних жителів, включаючи 13 дітей і одна жінка, були вбиті в результаті удару військових літаків сирійського режиму, бойових літаків Росії, а також наземного обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з 30 квітня 2019 року жертвами бомбардувань серед мирних жителів в Сирії стали 2152 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня поточного року Ізраїль завдав ракетного удару по сирійському селі Телль аш-Шаар в провінції Кунейтра, звідки вівся вогонь з ППО.

Потім 2 червня в Сирії ізраїльські солдати атакували кілька військових цілей у відповідь на обстріл території Ізраїлю на Голанських висотах.

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