Авіація Асада - Путіна скинула бомби: загинули десятки мирних жителів

У Східній Гуті (Сирія) в результаті авіаударів літаків, що належать Росії і армії сирійського диктатора Башара Асада, загинули щонайменше 30 цивільних.

Ще кілька десятків людей отримали поранення, повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

"Щонайменше 30 людей загинули в суботу (17 березня - Ред.), у результаті авіаударів по сирійському району Східна Гута", - йдеться в повідомленні.

За даними спостерігачів, у місті Замалка авіаудар направили в групу людей, які намагалися сховатися на підконтрольну уряду Сирії територію.

Відзначається, що близько 10 тис. чоловік у суботу, 17 березня, залишили Східну Гуту. Всього з 16 березня на підконтрольну уряду територію з анклаву втекли близько 40 тис. чоловік.

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Як повідомляв "Обозреватель", напередодні літаки, що належать Росії і армії сирійського диктатора Башара Асада, скинули фосфорні бомби на передмістя Дамаска, Східну Гуту.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН 24 лютого прийняла резолюцію про тимчасове припинення вогню в Сирії на термін в 30 днів для доставки гуманітарної допомоги і евакуації поранених, які потребують медичної допомоги.

Однак уже 25 лютого стало відомо, що сили режиму сирійського президента Башара Асада, який підтримує РФ, продовжили обстріли підконтрольних повстанцям районів Східної Гути під Дамаском, незважаючи на вимогу Ради Безпеки ООН про перемир'я.