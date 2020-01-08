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8 січня • оновлено в 20:02
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Падіння літака МАУ: українець, що дивом уникнув катастрофи, розповів, що відбувалося в Тегерані

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Іран не закривав свій повітряний простір після аварії пасажирського літака МАУ, який здійснював рейс з Тегерана до Києва і розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Андрій Бузаров, який приїхав до Тегерана на міжнародну конференцію і збирався повертатися фатальним рейсом, але кілька днів тому змінив квитки на 9 січня.

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За його словами, попри катастрофу українського Boeing 737-800 аеропорт Тегерана працював в штатному режимі.

"Сьогодні вранці (8 січня. – Ред.) величезна кількість експертів, які приїжджали на конференцію з Європи – з Франції, Німеччини, Фінляндії, Норвегії, Польщі – спокійно відлітали іншими рейсами. Turkish Airlines, Азербайджанські авіалінії. Тобто поки що небо тут не закрите для польотів", – зазначив він.

Утім, кілька світових авіакомпаній вже вирішили літати в обхід Ірану.

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Сам Бузаров затримався в Тегерані, оскільки "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасували квитки і офіційно призупинили всі польоти в Іран на невизначений термін.

Експерт нагадав, що рейси сполученням Київ-Тегеран-Київ виконувалися близько шести разів на тиждень – цей маршрут користувався популярністю серед іранців.

"Багато іранців вчаться в Україні, а багато летять транзитом до Європи та інших країн далекого зарубіжжя. Наприклад, на цьому борту загинули громадяни Канади. Але більшість з них – технічно іранці, які вже давно живуть в Канаді і отримали канадський паспорт", – пояснив він.

Фото з місця катастрофи українського "Боїнга" під Тегераном

Фото з місця катастрофи українського "Боїнга" під Тегераном

irna.ir

Також Бузаров розповів про те, що пишуть з приводу авіакатастрофи 8 січня іранські ЗМІ.

"Падіння відбулося в невеликому містечку неподалік від Тегерана. Фактично, це як відстань (від Києва. – Ред.) до Борисполя і невелике село біля Борисполя. Очевидці, які зняли падіння літака на відео, почали писати коментарі в місцевих соцмережах і форумах та багато з них зауважували, що бачили спалах літака, коли він ще летів. Залишається питання: він загорівся в повітрі чи ще при зльоті? Звичайно, це все тільки припущення, неофіційна версія", – поділився він.

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За даними експерта, чутки про те, що літак МАУ могли збити ракетами, поки нічим не підтверджуються.

"Як він міг бути збитий, якщо ракети, які були спрямовані в бік американських баз в Іраку, випускалися в принципі з інших міст, не з Тегерана? І час не збігався. Це все потрібно вивчати", – наголосив Бузаров.

Міжнародник додав, що після похорону Сулеймані ситуація в Ірані в цілому спокійна.

"Іранці протягом багатьох років живуть в стані можливої війни з США, тому для них ця ситуація не нова. Але військова відповідь Ірану (ракетний обстріл військових баз в Іраку в ніч на 8 січня. – Ред.) змінив розклади. І зараз складно передбачити, до яких дій вдадуться США", – резюмував він.

Фото з місця катастрофи українського "Боїнга" під Тегераном

Фото з місця катастрофи українського "Боїнга" під Тегераном

irna.ir

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Вранці 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана розбився Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (всього 176 осіб). Всі вони загинули.

  • Серед жертв – 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). МАУ опублікували повний список загиблих. Більшість з них – громадяни Ірану і Канади.

  • Тієї ж ночі, за кілька годин до катастрофи, Іран завдав ракетного удару по військових базах США в Іраку. Таким чином Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) відповів американцям на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані. На думку експертів, Близький Схід перебуває в кроці від масштабної війни.

  • Причини аварії українського Boeing 737-800 поки невизначені. Іран оголосив про спалах двигуна через технічну несправність. Однак в МАУ заявили, що літак був повністю справний, а екіпаж – високопрофесійним. Крім того, літак встиг набрати висоту 2400 метрів, тому ймовірність помилки пілотів в авіакомпанії назвали мінімальною. Серед версій, висловлених у ЗМІ, – випадкове потрапляння іранської ракети і теракт.

  • В Україні створили оперативний штаб з розслідування катастрофи, який очолив секретар РНБО Олексій Данилов.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Місце
Іран Тегеран
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