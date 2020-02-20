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20 лютого • оновлено в 23:45
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Аварія поїзда в Італії: в трагедії підозрюють 20 осіб

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У трагедії з пасажирським поїздом в Італії, який зійшов з рейок вранці 6 лютого, підозрюють 18 осіб і дві компанії – RFI і Alstom.

Підозрювані частково є співробітниками компаній, які займаються управлінням мережею залізниць. Всі вони знаходяться під слідством, пише La Repubblica.

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Їх звинувачують в залізничній катастрофі, смерті двох машиністів потягу і заподіянні шкоди здоров'ю ще 31 людини.

Аварія поїзда в Італії

Аварія поїзда в Італії

Vigili del Fuoco

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Італії рано вранці 6 лютого поїзд Мілан – Болонья зійшов з рейок в провінції Лоді.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Італія
Тег
потяг
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