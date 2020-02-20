Аварія поїзда в Італії: в трагедії підозрюють 20 осіб

У трагедії з пасажирським поїздом в Італії, який зійшов з рейок вранці 6 лютого, підозрюють 18 осіб і дві компанії – RFI і Alstom.

Підозрювані частково є співробітниками компаній, які займаються управлінням мережею залізниць. Всі вони знаходяться під слідством, пише La Repubblica.

Їх звинувачують в залізничній катастрофі, смерті двох машиністів потягу і заподіянні шкоди здоров'ю ще 31 людини.

Аварія поїзда в Італії Vigili del Fuoco

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Італії рано вранці 6 лютого поїзд Мілан – Болонья зійшов з рейок в провінції Лоді.

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