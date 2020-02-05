Горів на ходу: з'явилося відео жорсткої посадки літака в турецькому аеропорту

Невдала посадка літака авіакомпанії Pegasus Airlines в аеропорту Стамбула (Туреччина) потрапила на камеру.

Відповідне відео в середу, 5 лютого, з'явилося в мережі. Роликом поділилися на Twitter-сторінці турецького видання Habertürk (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Аварія літака в турецькому аеропорту twitter.com/RT_com

На оприлюдненому записі видно, що передня частина лайнера горіла, коли він їхав посадочно-злітною смугою. Також на відео потрапив момент, як повітряне судно різко з'їжджає вниз.

Зазначимо, в результаті удару літак розвалився на три частини. Постраждало більше 150 осіб. На місці аварії організували масштабну пошуково-рятувальну операцію, у розламаному літаку шукали людей.

Літак вилетів із міста Ізмір у західній Туреччині, на його борту було 177 осіб, серед яких шість членів екіпажу.

Фото літака після НП twitter.com/selvacam

Фото літака після НП twitter.com/selvacam

Фото літака після НП Time

Ulaştırma Bakanı: Kaza, uçağın sert inişi sonucu gerçekleşti



Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kazada can kaybı olmadığını açıklarken, uçağın sert inişi sırasında kaza yaptığı bilgisini verdi. # sabihagökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. pic.twitter.com/bwrGKCSxOg - Yol TV (@YolTV) February 5, 2020

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно у США з рейсу авіакомпанії American Airlines зняли пасажира, який зайшов у літак у протигазі й не захотів його знімати.

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