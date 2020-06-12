Атомний підводний човен загорівся в порту Франції: фото і відео з місця катастрофи

У п'ятницю, 12 червня, у порту міста Тулон (Франція) загорівся атомний підводний човен Perle типу Rubis.

У Морській префектурі Середземномор'я повідомили, що в результаті НП постраждалих немає, передає France 3.

Відзначається, що на борту були відсутні як зброя (ракети, торпеди, боєприпаси), так і батареї.

У Франції загорівся підводний човен Twitter \ Préfecture maritime de la Méditerranée

"Дим, який виник від пожежі на Perle не радіоактивний. На борту немає ядерного палива. Нагадуємо, що на всій території Франції розташовані датчики, здатні фіксувати всі аномалії, пов'язані з рівнем радіоактивних елементів", – йдеться у повідомленні.

На місце події прибув глава французького оборонного відомства Флоранс Парлі.

У Франції загорівся підводний човен Twitter \ Préfecture maritime de la Méditerranée

Підводний човен класу "Рюбі" (Rubis), спущений на воду в 1993 році, в Тулоні з початку 2020 року проходив технічне обслуговування. Роботи повинні були зайняти 18 місяців і спочатку завершені в лютому 2021 року. Однак ремонт призупинили через пандемію COVID-19.

Тулон є найбільшою військово-морською базою Франції, де базуються атомні підводні човни й авіаносці, а також розташовані будівлі командування військово-морськими силами.

У Франції загорівся підводний човен Twitter \ Préfecture maritime de la Méditerranée

У Франції загорівся підводний човен Twitter \ Préfecture maritime de la Méditerranée

У Франції загорівся підводний човен Twitter \ Préfecture maritime de la Méditerranée

У Франції загорівся підводний човен Скріншот

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