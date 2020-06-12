Атомний підводний човен загорівся в порту Франції: фото і відео з місця катастрофи
У п'ятницю, 12 червня, у порту міста Тулон (Франція) загорівся атомний підводний човен Perle типу Rubis.
У Морській префектурі Середземномор'я повідомили, що в результаті НП постраждалих немає, передає France 3.
Відзначається, що на борту були відсутні як зброя (ракети, торпеди, боєприпаси), так і батареї.
"Дим, який виник від пожежі на Perle не радіоактивний. На борту немає ядерного палива. Нагадуємо, що на всій території Франції розташовані датчики, здатні фіксувати всі аномалії, пов'язані з рівнем радіоактивних елементів", – йдеться у повідомленні.
На місце події прибув глава французького оборонного відомства Флоранс Парлі.
Підводний човен класу "Рюбі" (Rubis), спущений на воду в 1993 році, в Тулоні з початку 2020 року проходив технічне обслуговування. Роботи повинні були зайняти 18 місяців і спочатку завершені в лютому 2021 року. Однак ремонт призупинили через пандемію COVID-19.
Тулон є найбільшою військово-морською базою Франції, де базуються атомні підводні човни й авіаносці, а також розташовані будівлі командування військово-морськими силами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У російських територіальних водах у Баренцевому морі під час НП 1 липня загинули 14 моряків-підводників.
Серед загиблих на атомному підводному човні "Лошарік" були 7 капітанів 1 рангу і 2 герої РФ.
Інформацію про те, на якому саме типі глибоководного апарату сталася смертельна НП, Росія тримає в таємниці.