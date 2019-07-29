Атакували на похоронах: в Нігерії "Боко храм" вбили 65 людей

В результаті нападу терористів "Боко харам" на похоронну процесію в північно-східній частині Нігерії загинуло 65 осіб.

Як повідомив представник місцевої влади Мухаммед Булама, ще 10 осіб отримали поранення, передає CNN.

За його словами, понад 20 людей загинули під час атаки на похорон, і ще десятки були вбиті, коли вони намагалися переслідувати терористів.

Місце атаки CNN

"Боко харам" протягом десятиліть здійснює збройні напади на північному сході Нігерії, в результаті яких загинуло близько 27 тис. осіб і було переміщено понад 2 мільйонів людей.

Місце атаки

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 липня у Франції під час перестрілки загинули три людини.

У Каліфорнії на фестивалі часнику розстріляли 11 осіб.

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