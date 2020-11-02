Атаки у Відні: в мережі з'явилися фото ймовірних терористів

Юрій Сергієнко Світ 01:48, 3.11.2020 Оновлено: 02:02, 3.11.2020

В мережі оприлюднили фотографії ймовірних терористів, які можуть бути причетними до серії атак, скоєних у Відні 2 листопада.

Користувачі Twitter опублікували скріншоти з декількох сторінок, які в підсумку були заблоковані (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Один з ймовірних терористів, який може бути причетним до теракту у Відні.
Twitter Árkadag.

Як пише користувач під ніком "Árkadag", йдеться нібито про колишнього бойснійского моджахеда Алекса Джуріча.

Twitter Árkadag.

Інший користувач Christo Grozev опублікував фото власника заблокованого аккаунта, на якому з'явилася інформація про відповідальність за атаки в Відні.

Аватарка з заблокованого аккаунта.
Twitter Christo Grozev
Скріншот заблокованого аккаунта.
Twitter Christo Grozev
Twitter Christo Grozev.
Twitter Christo Grozev.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в столиці Австрії Відні 2 листопада сталася серія терактів.

Нападники, озброєні автоматами, відкрили стрілянину в шести локаціях міста.

За офіційними даними, поранення отримали 15 осіб, ще одна людина загинула. Також правоохоронці ліквідували одного з терористів, тривають пошуки ще кількох нападників.

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