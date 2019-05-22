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Атака хлором: Сирія попалася на жахливому злочині

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Влада Сирії причетна до хімічної атаки на північному заході країни, яка відбулася у неділю, 19 травня.

Як повідомляє Reuters, такої думки дотримується влада США. Як заявила прес-секретар Держдепартаменту Морган Ортагус, Вашингтон вважає, що при атаці був використаний хлор.

"Ми все ще збираємо інформацію про цей інцидент, однак ми повторюємо наше попередження: якщо режим (сирійського президента Башара. — Ред.) Асада застосовуватиме хімічну зброю, Сполучені Штати та їхні союзники відреагують швидко і належним чином", — сказала вона.

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Ортагус зазначила, що атака порушує угоду про припинення вогню в сирійській провінції Ідліб і може призвести до дестабілізації обстановки в регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня російська авіація накрила ракетами місто в Сирії.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Ниже по-ветке свора ху*ловских подза*упников отрабатывает косточку от куратора) Напоминаю, "Чечня-это круто", а кацапам , якобы "утершим нос пиндосам", очень удобно сидится на чеченском)))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Kymlach Oleksandr, Залупу пиндосскую выплюнь из ебала,потом пытайся шепелявить,ты животное из стойла,твое дело третье,обосрался и стой,не мычи,телок.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
в Ираке тоже конвертом с крохмалом жонглировал один поц ..
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Питон Каа
Питон Каа
Значит в Идлибе Асад сильно прижал бармалеям хвост, вот США и спохватились, что террористов, которых они подкармливают, могут уничтожить.
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