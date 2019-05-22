Атака хлором: Сирія попалася на жахливому злочині

Влада Сирії причетна до хімічної атаки на північному заході країни, яка відбулася у неділю, 19 травня.
Як повідомляє Reuters, такої думки дотримується влада США. Як заявила прес-секретар Держдепартаменту Морган Ортагус, Вашингтон вважає, що при атаці був використаний хлор.
"Ми все ще збираємо інформацію про цей інцидент, однак ми повторюємо наше попередження: якщо режим (сирійського президента Башара. — Ред.) Асада застосовуватиме хімічну зброю, Сполучені Штати та їхні союзники відреагують швидко і належним чином", — сказала вона.
Ортагус зазначила, що атака порушує угоду про припинення вогню в сирійській провінції Ідліб і може призвести до дестабілізації обстановки в регіоні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня російська авіація накрила ракетами місто в Сирії.
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