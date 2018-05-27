УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Атака була блискавичною: розкриті деталі знищення росіян в Сирії

17.3тЧитати новину російською

Напад терористів на росіян в сирійському Дейр-ез-Зорі був стрімким і ретельно спланованим.

Як заявив глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, саме тому сирійській урядовій армії та російським військовослужбовцям не вдалося уникнути втрат, передає НСН.

"Напад, який стався, був заздалегідь сплановано. Бойовики пересувалися на швидкохідних автомобілях Toyota з крупнокаліберними кулеметами", - розповів він, назвавши удар по росіянах "елементом непередбачуваності".

Новини
Ховали в закритих трунах: з'явилася інформація про вбитих в Сирії росіян

При цьому він заявив, що нібито були знищені 43 терориста, проте інформація моніторингу в Сирії оприлюднила зовсім інші дані.

"Те, що терористам було завдано такої шкоди, показує, що сирійське командування і наші радники домоглися високих показників у підготовці військовослужбовців урядової армії Сирії", - сказав Шаманов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США розповіли подробиці бою з росіянами в Сирії, в якому загинули до 300 чоловік з боку РФ.

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
21
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Khomenko Roman
Khomenko Roman
хахах, Жаренные Расияне вкусно пахнут, как дерьмо хахах. Путин тупой ишак, а Росияне террористы!!
Ответить
0
0

Наши блоги