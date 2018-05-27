Атака була блискавичною: розкриті деталі знищення росіян в Сирії

Напад терористів на росіян в сирійському Дейр-ез-Зорі був стрімким і ретельно спланованим.

Як заявив глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, саме тому сирійській урядовій армії та російським військовослужбовцям не вдалося уникнути втрат, передає НСН.

"Напад, який стався, був заздалегідь сплановано. Бойовики пересувалися на швидкохідних автомобілях Toyota з крупнокаліберними кулеметами", - розповів він, назвавши удар по росіянах "елементом непередбачуваності".

При цьому він заявив, що нібито були знищені 43 терориста, проте інформація моніторингу в Сирії оприлюднила зовсім інші дані.

"Те, що терористам було завдано такої шкоди, показує, що сирійське командування і наші радники домоглися високих показників у підготовці військовослужбовців урядової армії Сирії", - сказав Шаманов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США розповіли подробиці бою з росіянами в Сирії, в якому загинули до 300 чоловік з боку РФ.