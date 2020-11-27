Астронавт NASA показав Землю з борту SpaceX Crew. Фото та відео

Астронавт NASA Віктор Ґловер (США) показав Землю з борту капсули SpaceX Crew, яку прозвали Dragon Resilience, з висоти 250 миль (приблизно 402 км).

Він зняв відео під час польоту на Міжнародну космічну станцію (МКС), пише DailyMail. Чоловік сам уперше побував у космосі (щоби подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Відеоролик, опублікований Ґловером у Twitter, триває всього кілька секунд, але за цей час можна розгледіти неймовірну красу нашої планети, її приголомшливе блакитне небо й хмари в атмосфері.

"Моє перше відео з космосу! Дивлячись на Землю через вікно Dragon Resilience", – написав під відео астронавт.

Екіпаж із трьох осіб зістикувався з МКС 16 листопада і вийшов із капсули приблизно через дві години після завершення необхідних перевірок. Астронавтів зустрів екіпаж станції.

Ґловер мріяв про космос зі школи. Через десятиліття його мрія втілилася в життя. У 2013 році він приєднався до NASA і тепер побачив Землю з висоти 250 миль.

Чоловік став першим афроамериканцем, який житиме в орбітальній лабораторії протягом тривалого часу – шести місяців.

Усього NASA відправило в космос більше ніж 300 американських астронавтів, але тільки 14 із них були темношкірими.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в середу, 25 листопада, американська компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9. Запуск відбувся в 04:13 (за Києвом) на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида). Зазначається, що SpaceX вивела на низьку навколоземну орбіту 16-ту партію із 60 інтернет-супутників Starlink.