Головна Новини
5 січня • оновлено в 00:44
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Поплатився" за Сулеймані: Twitter заблокував сторінку президента Сирії

1.9т
Читати матеріал російською

Сторінку президента Сирії Башара Асада в Twitter заблокували за повідомлення про вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Це сталося в суботу, 4 січня, передає Telegram-канал "Милитарист". Нагадаємо, генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) ліквідували американські військові в ніч із 2 на 3 січня.

У повідомленні президента говорилося, що сирійський народ "завжди буде пам'ятати про допомогу", яку Сулеймані надав армії країни.

Новини
Умовив Путіна на війну в Сирії: з'ясувалися красномовні факти з біографії убитого Сулеймані

Також Асад заявив, що вбивство Сулеймані США згуртує "вісь опору" для протидії "руйнівній політиці США" в регіоні.

Башар Асад

Башар Асад

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Вбивство генерала Сулеймані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Вбивство генерала Сулеймані Конфлікт США та Ірана
Особа
Башар Асад
Місце
Сирія
Теги
політика Twitter соцмережі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
3
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бедный Асад, его забанил сам Xyиттер!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги