"Поплатився" за Сулеймані: Twitter заблокував сторінку президента Сирії

Сторінку президента Сирії Башара Асада в Twitter заблокували за повідомлення про вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Це сталося в суботу, 4 січня, передає Telegram-канал "Милитарист". Нагадаємо, генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) ліквідували американські військові в ніч із 2 на 3 січня.

У повідомленні президента говорилося, що сирійський народ "завжди буде пам'ятати про допомогу", яку Сулеймані надав армії країни.

Також Асад заявив, що вбивство Сулеймані США згуртує "вісь опору" для протидії "руйнівній політиці США" в регіоні.

Башар Асад

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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