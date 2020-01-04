"Поплатився" за Сулеймані: Twitter заблокував сторінку президента Сирії

Сторінку президента Сирії Башара Асада в Twitter заблокували за повідомлення про вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.
Це сталося в суботу, 4 січня, передає Telegram-канал "Милитарист". Нагадаємо, генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) ліквідували американські військові в ніч із 2 на 3 січня.
У повідомленні президента говорилося, що сирійський народ "завжди буде пам'ятати про допомогу", яку Сулеймані надав армії країни.
Також Асад заявив, що вбивство Сулеймані США згуртує "вісь опору" для протидії "руйнівній політиці США" в регіоні.
Башар Асад
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) у ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця його ліквідації.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей із його близького оточення.
Припускається, що для ліквідації була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, ймовірно, був у Москві та зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.
У мережі також спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Дональду Трампу.
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
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