Асад заявив про участь сирійських бойовиків у зіткненнях в Карабасі

Бойовиків із Сирії перекидають для участі в бойових діях у Нагірному Карабасі на стороні Азербайджану.

Інформацію про це розповсюдив російський сайт РИА Новости з посиланням на слова президента Сирії Башара Асада.

У відповідь на питання, чи беруть участь у вірмено-азербайджанському конфлікті бойовики, що воювали в Сирії, він нібито сказав: "Ми безперечно можемо це підтвердити, але не тому що у нас є докази. Іноді доказів немає, але є вказівки на це".

При цьому підтвердження даної інформації на інших інформаційних ресурсах знайдено не було. Відзначимо, що РИА Новости не раз був помічений за розповсюдженням фейків, які грають на руку Кремлю.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт досі не врегульовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Азербайджані заявили, що Росія, попри заклики до миру, продовжує поставляти зброю Вірменії для військового конфлікту в Нагірному Карабасі.