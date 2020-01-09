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9 січня • оновлено в 07:10
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Асад посадив свого генерала на "унітаз" перед Путіним: соцмережі обурені

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Візит президента Росії Володимира Путіна в Сирію і його зустріч з президентом країни Башаром Асадом викликала хвилю обурення в соціальних мережах.

Зокрема, громадяни Сирії обурені прийомом, який був наданий Путіну. Про це свідчить низка постів в Twitter-акаунтах, проаналізованих OBOZREVATEL.

Міністр оборони Сирії Алі Абдулла Аюб на скромному стільці (крайній ліворуч)

Міністр оборони Сирії Алі Абдулла Аюб на скромному стільці (крайній ліворуч)

Офіційний сайт президента РФ

"Схоже, у нас президент Путін, а не Асад", – обурювалися вони. Подібну реакцію викликали фото, на яких зображена зустріч двох лідерів держав і міністрів оборони. Сирійці звернули увагу на три неприпустимих з точки зору дипломатичного арабського протоколу факти.

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Перший полягає в тому, що в приміщенні, де проходила зустріч, було вивішено портрети перших осіб Росії – Володимира Путіна, міністра оборони Сергія Шойгу і глави генштабу збройних сил РФ Валерія Герасимова. Разом з тим, не було жодного портрета лідерів Сирії, в тому числі портрета батька Башара Асада – Хафеза Асада, який прийнято вивішувати в усіх державних установах.

"Відсутність сирійського прапора їм сподобалася, що не так?", - написав радник Зейт Альайюбі.

Другий факт, який викликав обурення у сирійців – відсутність державного прапора. Третій – низький стілець, "схожий на унітаз", на який посадили міністра оборони Сирії - Алі Абдуллу Аюба.

Стілець міністра оборони Сирії нагадав Асаккару бін Сулейману часи, коли в країні жили бідно і сирійці були змушені користуватися такими меблями.

"Слабкість і приниження", - написала в коментарі до фото сирійка Хінд Альтамімі.

Як писав OBOZREVATEL, 7 січня Володимир Путін відвідав Сирію, де зустрівся з диктатором Башаром Асадом. Путін побував в командному пункті угруповання військ збройних сил Росії в Сирії, зазначивши "великий пройдений шлях" у відновленні територіальної цілісності країни.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Конфлікт в Сирії
Особи
Володимир Путін Башар Асад Сергій Шойгу
Місце
Сирія
Тег
Новини Росії
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