Асад посадив свого генерала на "унітаз" перед Путіним: соцмережі обурені

Візит президента Росії Володимира Путіна в Сирію і його зустріч з президентом країни Башаром Асадом викликала хвилю обурення в соціальних мережах.

Зокрема, громадяни Сирії обурені прийомом, який був наданий Путіну. Про це свідчить низка постів в Twitter-акаунтах, проаналізованих OBOZREVATEL.

Міністр оборони Сирії Алі Абдулла Аюб на скромному стільці (крайній ліворуч) Офіційний сайт президента РФ

"Схоже, у нас президент Путін, а не Асад", – обурювалися вони. Подібну реакцію викликали фото, на яких зображена зустріч двох лідерів держав і міністрів оборони. Сирійці звернули увагу на три неприпустимих з точки зору дипломатичного арабського протоколу факти.

Перший полягає в тому, що в приміщенні, де проходила зустріч, було вивішено портрети перших осіб Росії – Володимира Путіна, міністра оборони Сергія Шойгу і глави генштабу збройних сил РФ Валерія Герасимова. Разом з тим, не було жодного портрета лідерів Сирії, в тому числі портрета батька Башара Асада – Хафеза Асада, який прийнято вивішувати в усіх державних установах.

"Відсутність сирійського прапора їм сподобалася, що не так?", - написав радник Зейт Альайюбі.

استقبال بوتين ل بشار الاسد في مقر القوات الروسية بدمشق لا غرابه فيه.



عدم وضع أي صورة ل بشار في المقر لا غرابه أيضاً.



عدم وجود العلم السوري برضوا مافي مشكله



بس الغريب والعجيب في الموضوع كرسي وزير الدفاع السوري😂😂😂😂



ليش هيك يابوتين🧐🧐🧐 pic.twitter.com/wewjDAhavc — المستشار زيد الايوبي (@A_zaid1976) January 7, 2020

Другий факт, який викликав обурення у сирійців – відсутність державного прапора. Третій – низький стілець, "схожий на унітаз", на який посадили міністра оборони Сирії - Алі Абдуллу Аюба.

Стілець міністра оборони Сирії нагадав Асаккару бін Сулейману часи, коли в країні жили бідно і сирійці були змушені користуватися такими меблями.

وزير الدفاع السوري ذكري بكراسي القش 🤭🤭 pic.twitter.com/Xbk2BeyFW0 — الصقر بن سليمان آل زبيد (@fulltimecr7) January 7, 2020

"Слабкість і приниження", - написала в коментарі до фото сирійка Хінд Альтамімі.

ضعف وهوان

يستقبلة بوتن في ارض سورية

بدلا من ان يستقبلة الاسد

وغياب حتى صورة لبشار بالخلفية بجوار صور الرئيس الروسي

اما كرسي وزير الدفاع السوري هذه لحالها



من يهن يسهل الهوان عليه pic.twitter.com/b9x1jfbgqq — هند التميمي (@Hind_Tam) January 7, 2020

Як писав OBOZREVATEL, 7 січня Володимир Путін відвідав Сирію, де зустрівся з диктатором Башаром Асадом. Путін побував в командному пункті угруповання військ збройних сил Росії в Сирії, зазначивши "великий пройдений шлях" у відновленні територіальної цілісності країни.

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