Так, ну что мы знаем о начавшейся Армяно-Азербайджанской войне? Войне, войне... Это уже не "обострение" это война. Обе страны объявили всеобщую мобилизацию, с обеих сторон уже десятки погибших и сотни раненых, под огнем практически все населенные пункты Карабаха, включая Степанакерт, и все идет только по нарастающей. Итак, что мы имеем?

Чуть больше недели тому назад воздушное пространство Азербайджана было без объяснений закрыто для самолетов ВС РФ, перевозивших грузы и л/с в Сирию. Примерно в то же время началась скрытая мобилизация т/с в приграничных районах Азербайджана, у населения реквизировали, в частности, полноприводные пикапы. Это наводит на определенные выводы в отношении того, кто именно начал нынешнюю итерацию продолжающейся уже сто лет войны. С вероятностью 100% за спиной Азербайджана стоит Турция. В какой роли - стоящего за спиной "старшего брата" или как активная стороны конфликта я не знаю.

Зачем это Алиеву? Хоть какая-нибудь, но победа над Арменией ему сегодня нужна как воздух, потому что внутри страны не все спокойно. Конкурирующие кланы и довольно крупные нацменьшинства начали задавать вопросы в стиле "ты за свои слова отвечать-то будешь?". Он же много лет обещал победить Армению, ну вот с него и начали спрашивать результат и отчет за потраченные деньги. Победа же сразу резко укрепит его положение, показав всему народу кто в доме хозяин. Поражение, понятное дело, поставит крест на его безоблачной власти, возможно не сразу, но надежно.

Что в данном случае будет предпринимать Россия? Будет делать ничего. Потому что Армения, с одной стороны, вроде как союзник и вассал, а с другой стороны "революционный Пашинян" гораздо более чужой для Кремля, чем идейно-близкий тоталитарный режим Алиева-младшего. Поэтому Россия, разумеется, предаст Армению, как сама по себе, так и в рамках ОДКБ ограничившись, печальным лицом и ничего не значащими призывами к миру.

Чем дело кончится? Не знаю. В военно-техническом плане Азербайджан сильнее, да и Турция за спиной. Но (а) мотивация у военных Азербайджана так себе и (б) занимаемые ими позиции просто отвратительны с т.з. попыток атаковать. Армянская же (Карабахская) армия (а) очень высоко мотивирована и (б) занимает все ключевые высоты, имея возможность насквозь простреливать все подходы. Это практически исключает успешное наземное наступление Азербайджана. Все сожгут на подходе. Что может армия Азербайджана сделать при таком раскладе? Она может расстреливать населенные пункты Карабаха. Есть чем, и они уже начали. Поможет ли это само по себе победить? Не думаю. Армянам уходить некуда и жертвы только ожесточат нацию. Победа Азербайджана возможна только в случае прямого вмешательства Турции, что автоматически втянет в полномасштабную войну и Россию. Пойдет ли на это Турция? Не знаю. Просто не знаю, не буду ничего прогнозировать, но надеюсь, что столкновение со все-таки, ядерной державой в планы Турции не входит. Тем более что не имея сравнимых конвенциональных сил в регионе Россия быстро встанет перед соблазном зайти с ядерных козырей. Да и по линии NATO Эрдогана могут попросить не запускать механизмы Третьей Мировой. Встречно, армянам некуда да и незачем наступать, но есть мотив стоять насмерть.

Так что ситуация пока неопределена и все зависит от того, сможет ли Алиев (сам или с чьей-то помощью, например, при посредничестве Грузии) выйти из ситуации без значимой победы, и одновременно — без "потери лица". Если это удастся организовать, то война постепенно заглохнет. Если нет… Если нет, то война пойдет до решительного результата. Либо Азербайджан сумеет задавить Карабах и всю Армению, либо истощив свои силы в безрезультатных атаках провалится во внутренний кризис проигранной войны, как это уже было тридцать лет назад.

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