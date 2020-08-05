Армія США показала удар потужною гіперзвуковою ракетою C-HGB. Відео

Ольга Ліпич Світ 15:03, 5.08.2020 Оновлено: 16:18, 5.08.2020

Армія США опублікувала в мережі відео удару ракети c маневреною плануючою гіперзвуковою боєголовкою C-HGB.

Ролик з'явився в Twitter американської армії. На записі видно запуск ракети, політ і ураження цілі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що ураження цілі C-HGB відбулося на відстані 36 см від центральної точки мішені.

Ці випробування було проведено армією США і Військово-морськими силами 19 березня 2020 року. Запуск C-HGB відбувся з Тихоокеанського ракетного полігону ВМС, який базується на острові Кауаї (Гаваї).

Отримані під час випробувань дані було використано американськими військовими для створення перехоплювачів гіперзвукових ракет. Розробником C-HGB виступають Сандійські національні лабораторії.

За даними американської влади, Common Hypersonic Glide Body може здійснювати маневри на швидкості понад 6,1 тисячі км/год, при цьому траєкторія польоту буде абсолютно непередбачуваною для засобу протиракетної оборони противника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США вчені з Центру управління бойовими можливостями армії США (GVSC) працюють над проєктом із використання водню як палива для танків та іншої військової техніки.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Кремль чекає на здачу України протягом 2 місяців, – Гай

Кравчук сказав, як повертати Крим та чи потрібен референдум щодо Донбасу

Поліцейська "під прикриттям" опинилася віч-на-віч із терористом у Києві. Інтерв'ю з учасницею спецоперації

Загибель ІЛ-76 над Луганськом: експертиза визнала вину генерала Назарова

Побили до смерті за запізнення: з'явилися страшні деталі загибелі військового на Рівненщині