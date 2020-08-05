Армія США показала удар потужною гіперзвуковою ракетою C-HGB. Відео

Армія США опублікувала в мережі відео удару ракети c маневреною плануючою гіперзвуковою боєголовкою C-HGB.

Ролик з'явився в Twitter американської армії. На записі видно запуск ракети, політ і ураження цілі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що ураження цілі C-HGB відбулося на відстані 36 см від центральної точки мішені.

Ці випробування було проведено армією США і Військово-морськими силами 19 березня 2020 року. Запуск C-HGB відбувся з Тихоокеанського ракетного полігону ВМС, який базується на острові Кауаї (Гаваї).

Отримані під час випробувань дані було використано американськими військовими для створення перехоплювачів гіперзвукових ракет. Розробником C-HGB виступають Сандійські національні лабораторії.

За даними американської влади, Common Hypersonic Glide Body може здійснювати маневри на швидкості понад 6,1 тисячі км/год, при цьому траєкторія польоту буде абсолютно непередбачуваною для засобу протиракетної оборони противника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США вчені з Центру управління бойовими можливостями армії США (GVSC) працюють над проєктом із використання водню як палива для танків та іншої військової техніки.