Ні, зовсім не ювілей. Це було в Португалії, на іншому кінці Європи в квітні 1974 року Я вже тоді був цілком дорослим, закінчив МДІМВ і тому все добре пам'ятаю. У Португалії помер диктатор, який правив десятиліттями Салазар і його успадковував диктатор Марсело Каетано. Португалія вела безнадійну і кровопролитну війну в майже усіх своїх колоніях – в Анголі, Мозамбіку, в Гвінеї і навіть на Тиморі.

СРСР за допомогою Куби намагався прибрати до рук ці багатющі володіння Лісабону. У самій Португалії, найбіднішій країні некомуністичної Європи, лютувала таємна поліція PIDE, в'язниці були переповнені інакомислячими від комуністів до правих лібералів, хто міг – емігрував. Потужна гвардія і спецслужби придушували всі протести, не зупиняючись перед тортурами і пролиттям крові.

Що могли беззбройні громадяни проти цих "спецзасобів"? Армію утримували непогано, офіцерам платили більше, ніж професурі. Але ж є ще й громадянське почуття, є ще і відповідальність перед країною, є ще й людська гідність.

Окрім армії скинути цей жорстокий режим не міг ніхто в Португалії. І молоді офіцери поступово домовилися між собою. Склалася "змова капітанів". Її очолив полковник Васку Гонзалвіш. У Португалії було чимало генералів, але до них майже не зверталися. Вони були майже всі підкуплені режимом.

Виступ було намічено на третю годину ночі (в цей час вулиці порожні) 25 квітня. Планували виступити пізніше, але секретна поліція напала на слід змови і треба було поспішати.

Вірних змови частин було не багато – інженерний полк, школа військової адміністрації, три військових училища, батальйон гірських єгерів, один броні-кавалерійський полк. Змовники зв'язалися з ВВС і ВМС і заручилися їх моральною підтримкою. Проти змови вони не підуть.

І ось, 24 квітня без п'яти опівночі по радіо Португалії пролунав умовний сигнал. Диктор, трохи тремтячим голосом сказав – через п'ять хвилин північ, а тепер послухайте пісню Пауло ді Карвальо – "А потім, прощай..."

Пароль був "Мужність". Відгук – "За перемогу". Рівно о третій годині ночі військові частини повсталих почали шлях на Лісабон. Одночасно диктори зачитували з пересувних радіостанцій звернення до громадян. Не військова диктатура, а повернення влади в руки народу, демократичні вибори, припинення війни в колоніях і їх звільнення – ось цілі повсталих.

Одночасно просили медиків прибути в лікарні на випадок кровопролиття, хоча обговорювалися, що повсталі дуже сподіваються, що прихильники режиму не виступлять, проявлять розсудливість. Громадян просили залишатися в своїх будинках, щоб уникнути кровопролиття.

Але громадян було не втримати. Ще до світанку Лісабон був сповнений радісними натовпами. Якась торговка, історія зберегла її ім'я – Селеста Сейруш – перша опустила гвоздику в стовбур солдатського карабіну. Звідси і назва цієї квітневої революції – "революція гвоздик".

Диктатор Каєтану наказав вірним частинам гвардії, в першу чергу бронетанковим, роздавити повстання. Танки, вірні тирану, вийшли на вулиці. Бій здавався неминучим. Але між танками тирана і солдатами революції встали натовпи громадян з квітами. Так само як зараз в Мінську. І танкісти відмовилися виконувати накази генералів, незважаючи на загрозу розстрілу на місці. Через лічені хвилини командири були роззброєні і заарештовані молодшими офіцерами.

До кінця дня капітулювали казарми гвардії, в яких переховувався диктатор і його поплічники. На наступний день штурмом був узятий штаб PIDE. До вечора 26 – найстрашніша в'язниця Лісабона Каміас. Революція перемогла практично безкровно.

Через рік-півтора впали два інших некомуністичних диктаторських режими Європи – в Іспанії та Греції. Європа звільнилася від тиранії і вся перейшла до демократії. Невдовзі ці країни були прийняті до Європейського Союзу.

А якби не мужність португальських офіцерів, кров і тиранія ще довго панувала би і в Португалії, і в її колоніях, а можливо, і в Іспанії, і в Греції...

Бувають такі глухі кути політики, коли тирана не можуть вигнати ні мирні ходи, ні навіть збройні Бог знає чим громадянські протести. І тоді армія повинна виконати свій обов'язок і захистити народ від тиранії. Часом, іншого шляху немає. Так було в Португалії сорок п'ять років тому.

Хай живе Білорусь!

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