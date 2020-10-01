Невизнаний Карабах заявив, що збив вертоліт Азербайджану: в Баку спростували
Сили Вірменії 1 жовтня заявили, що нібито збили вертоліт Азербайджану на південній ділянці лінії зіткнення в невизнаному Нагірному Карабасі. Однак влада Азербайджану не підтвердила це.
Про атаку на вертоліт повідомили на сторінці у Facebook так званого "Міністерства оборони Нагірного Карабаху". Відзначається, що катастрофа буцімто трапилася в районі висоти Варазатумб (Леле-Тепе), а вертоліт впав на території Ірану.
Представники Нагірного Карабаху запевниили, що інцидент не мав на меті заподіяння шкоди іранцям. Адже оскільки військові дії проходять дуже близько від кордону з Іраном, подібні випадки неминучі.
Втім Міноборони Азербайджану спростувало повідомлення про знищення свого вертольота. Також відомство не підтвердило поширювані чутки про катастрофу ще двох своїх вертольотів і літака.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ніч проти 1 жовтня армія Азербайджану застосувала артилерію проти військ Вірменії під час боїв у невизнаному Нагірному Карабасі.
В результаті були знищені вірменські військові колони на лінії зіткнення сторін, що воюють.
Нагадаємо, 29 вересня Міністерство оборони Вірменії заявило, що турецький винищувач F-16 збив їхній штурмовик Су-25.
Цю інформацію спростували в Міноборони Азербайджану і глава департаменту комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.
Пізніше президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян також виступили з суперечливими заявами про збитий Су-25.
За словами Алієва, Туреччина не бере участі в конфлікті в Нагірному Карабасі. Зі свого боку Пашинян стверджував, що турецькі військові перебувають в Азербайджані.