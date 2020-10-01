Невизнаний Карабах заявив, що збив вертоліт Азербайджану: в Баку спростували

Сили Вірменії 1 жовтня заявили, що нібито збили вертоліт Азербайджану на південній ділянці лінії зіткнення в невизнаному Нагірному Карабасі. Однак влада Азербайджану не підтвердила це.

Про атаку на вертоліт повідомили на сторінці у Facebook так званого "Міністерства оборони Нагірного Карабаху". Відзначається, що катастрофа буцімто трапилася в районі висоти Варазатумб (Леле-Тепе), а вертоліт впав на території Ірану.

Представники Нагірного Карабаху запевниили, що інцидент не мав на меті заподіяння шкоди іранцям. Адже оскільки військові дії проходять дуже близько від кордону з Іраном, подібні випадки неминучі.

Втім Міноборони Азербайджану спростувало повідомлення про знищення свого вертольота. Також відомство не підтвердило поширювані чутки про катастрофу ще двох своїх вертольотів і літака.

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