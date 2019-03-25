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Армія Ізраїлю вдарила по сектору Газа

1.3тЧитати матеріал російською

У понеділок, 25 березня, ізраїльські війська почали наносити удари по сектору Газа.

"Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по цілях ХАМАСу по всьому сектору Газа", — йдеться в повідомленні армійської прес-служби.

Уточнюється, що таке рішення було прийнято у відповідь на ракетний обстріл.

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Так, раніше військові засікли пуск однієї ракети із сектора Газа по центральній частині Ізраїлю. Під удар потрапив будинок у мошаві Мішмерет, де проживала сім'я з дітьми. Будівля загорілося, в результаті постраждали семеро людей, серед поранених — троє дітей.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 березня 2019 року ХАМАС вдарив по Тель-Авіву ракетами, у зв'язку з чим у країні була оголошена тривога.

Після цього Ізраїль заявив про початок атак по цілях у Секторі Гази. Пізніше Армія Ізраїлю повідомила, що вразила 100 військових цілей ХАМАСу.

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Місце
Ізраїль
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А что это хваленый "Железный купол" не смог перехватить одну единственную ракету
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