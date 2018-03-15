Армійські підрозділи РФ перекрили трасу Мінськ-Барановичі

Армійські підрозділи РФ в ході навчань перекрили трасу Мінськ-Барановичі.

"У р-ні н / п Береза ​​розміщені підрозділи БПЛА. Офіційно - навчання", - повідомив у своєму Twitter журналіст Юрій Колесников.

За його словами, навчання мають деякі дивні обставини.

"Солдати без розпізнавальних знаків, номери техніки зафарбовані, в ефірі - тиша. Місцевих жителів не випускають з населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Повітряно-десантні війська (ВДВ) Росії та Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил Білорусі почнуть активну фазу спільних тактичних навчань на військовому полігоні Поливна в Ульянівській області 19 березня 2018 року проведенням десантування з висот до 8 тисяч метрів, повідомили в Міноборони РФ.

Як писав "Обозреватель", Росія заявляла про виведення всіх підрозділів військ з території Білорусі після завершення спільних військових маневрів "Захід-2017".