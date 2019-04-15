На горящий Norte Dame de Paris невозможно смотреть, не содрогаясь от ужаса. На наших глазах происходит мировая катастрофа.
Я далёк от мистики, но это нехороший знак, - один из символов того, что мы привыкли называть ценностями Запада - в огне.
Буквально.
Новое варварство может торжествовать.
Уверен, что глашатаи варваров уже пишут сейчас свои прокламации.
Наши, здесь - тоже...
Лидеры Запада уже сострадают. Наши молчат. Наверное, не доложили.
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