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Аркадій Дубнов
Аркадій Дубнов
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На наших глазах происходит мировая катастрофа

4.5тЧитати матеріал російською

На горящий Norte Dame de Paris невозможно смотреть, не содрогаясь от ужаса. На наших глазах происходит мировая катастрофа.

Я далёк от мистики, но это нехороший знак, - один из символов того, что мы привыкли называть ценностями Запада - в огне.

Буквально.

На наших глазах происходит мировая катастрофа

Новое варварство может торжествовать.

Уверен, что глашатаи варваров уже пишут сейчас свои прокламации.

Наши, здесь - тоже...

Лидеры Запада уже сострадают. Наши молчат. Наверное, не доложили.

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Автор
Аркадій ДубновАркадій Дубнов
Місце
ФранціяПариж
Тег
пожежа
Джерело
Джерело:Facebook Аркадия Дубнова
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Panova Lidia
Panova Lidia
Дуже шкода. Це велика втрата для Франції та людей світу.
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Ценности Востока в порядке, не переживай.
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