На горящий Norte Dame de Paris невозможно смотреть, не содрогаясь от ужаса. На наших глазах происходит мировая катастрофа.

Я далёк от мистики, но это нехороший знак, - один из символов того, что мы привыкли называть ценностями Запада - в огне.

Буквально.

Новое варварство может торжествовать.

Уверен, что глашатаи варваров уже пишут сейчас свои прокламации.

Наши, здесь - тоже...

Лидеры Запада уже сострадают. Наши молчат. Наверное, не доложили.

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