Архівний документ про втручання СРСР у вибори в США показали в мережі. Фото

Вікторія Довгань Світ 05:00, 9.12.2020

У мережі показали копію архівного документа Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) про втручання у вибори президента США в 1964 році.

Ним поділився на своїй сторінці у Twitter російський блогер Рустем Адагамов. Гриф документа свідчить про те, що його підготував Центральний секретаріат Комуністичної партії СРСР.

"Пропонувалося поширювати чутки про республіканця Баррі Голдуотера, що він маніяк, наркоман і пов'язаний із вбивством Кеннеді. Демократ Джонсон розгромив Голдуотера, узявши 44 із 50 штатів", – розповів блогер про наслідки підступного плану радянської влади, який їй вдалося реалізувати.

Архівний документ про втручання СРСР у вибори президента США.
Twitter Рустема Адагамова
У 1964 році фейки Кремля вплинули на підсумки виборів у США.
Twitter Рустема Адагамова

В оприлюдненому архівному листі йдеться про схвалення МЗС СРСР і КДБ поширення дезінформації про претендента на пост президента США.

"Доцільно з огляду на виборчу кампанію в США вжити найближчим часом через закриті канали третіх країн низку активних заходів, розрахованих на те, щоб здійснити вигідний для зовнішньої політики СРСР вплив на хід і результати президентських виборів у США й посилити антиголдуотерівські настрої як у США, так і в інших капіталістичних і нейтралістських країнах", – писали керівники СРСР.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у 60-роках ХХ століття КДБ намагався посіяти розбрат усередині української діаспори в США. Для цього він розміщував фейкові оголошення з безпідставними звинуваченнями відомих діячів.

  • В одному з таких вкидань від 1965 року московські пропагандисти намагалися звинуватити в корупційних зв'язках із посольством СРСР навіть представників Організації українських націоналістів.

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