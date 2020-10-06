Археологи знайшли в Єгипті 59 стародавніх мумій, яким близько 2600 років
Єгипетські археологи заявили про те, що їм вдалося знайти 59 стародавніх саркофагів віком близько 2600 років.
Про це повідомляє NBCnews. Знахідку було зроблено в некрополі Саккара в 32 кілометрах від Каїра.
Відзначається, що саркофаги збереглися недоторканими з моменту поховання. Деякі з них зберегли свій колір і написи, зроблені ієрогліфами. Один із саркофагів відкрили прямо на пресконференції, всередині була виявлена мумія, загорнута в похоронну тканину і прикрашена написами.
Глава Вищої ради у справах старожитностей Мустафа Вазирі повідомив, що, за попередніми даними, яскраво прикрашені саркофаги належали жерцям, високопоставленим чиновникам і представникам знаті Пізнього періоду (664-525 рр. до н.е.).
Археологи також знайшли 28 статуеток Птах-Сокар – головного божества некрополя в Саккарі, а також 35-сантиметрову бронзову статуетку бога Нефертума, прикрашену дорогоцінним камінням.
Вченим також вдалося знайти герметичні двері, за якими, на їхню думку, можуть перебувати й інші мумії. Виявлені артефакти будуть виставлені на загальний огляд у Великому Єгипетському музеї в Каїрі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, археологічна місія Міністерства старожитностей виявила на півночі Єгипту саркофаг із мумією. Останки перебувають у дуже поганому стані, оскільки їм може бути не менше чотирьох тисяч років.