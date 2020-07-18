У Великобританії археологи виявили останки людини, яка жила близько двох тисяч років тому і стала жертвою загадкового вбивства.

Як повідомляє The Daily Mail, скелет дорослого чоловіка знайшли неподалік від ферми Уеллвік поблизу міста Уендовер (графство Бакінгемшир). Похований він був у канаві обличчям вниз, а руки його були пов'язані.

За словами археологів, точний вік жертви поки невідомий, проте експерти вважають, що останкам має бути не менше двох тисяч років.

"Смерть людини з ферми Уеллвік залишається для нас загадкою, але є не так вже й багато способів опинитися на дні канави обличчям вниз зі зв'язаними руками", – зазначила доктор Рейчел Вуд, археолог проєкту.

Археологи виявили жертву загадкового вбивства 2000-річної давнини dailymail.co.uk

Археологи виявили жертву загадкового вбивства 2000-річної давнини dailymail.co.uk

При цьому вона висловила надію, що фахівці зможуть пролити більше світла на цю історію.

Останки були виявлені під час археологічних робіт, що ведуться на ділянці будівництва швидкісної магістралі HS2.

Археологи виявили жертву загадкового вбивства 2000-річної давнини dailymail.co.uk

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