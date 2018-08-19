МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка
Юрій Шуліпа
Юрій Шуліпа
Всі статті автора

Арест Путина

9.9тЧитати новину російською

Почему Путин был приглашен на свадьбу к министру иностранных дел Австрии, к этой девушке с пониженной социальной и политической ответственностью?

Почему визит Путина в Германию был санкционирован А. Меркель, и вопрос транзита российского газа для Германии через Украину обсуждался без официальных представителей Украины?

Как вообще такое может быть, чтобы по совокупности своих деяний особо опаснейший, международный, военный, государственный преступник и многосерийный убийца, виновный в развязывании кровопролитных войн, лжец и ненавистник добра, человеконенавистник и убийца встречался с канцлером Германии? Психически адекватному и логически мыслящему человеку это невозможно представить даже в мыслях.

Почему на 5-м году российской войны против Украины, после аннексии Крыма, оккупации Донбасса, и убийств десятков тысяч украинцев, гибридного геноцида крымскотатарского народа, Путин остаётся въездным в цивилизованный и мир и с ним встречаются главы цивилизованных стран?

То? что все вышеуказанные субъекты встречаются с Путиным лишь для удовлетворения своих меркантильных финансовых интересов, вопреки логики и здравому смыслу, это очевидно и понятно.

Ответы на эти вопросы заключаются в следующем:

В реальности, пока еще ни одной антипутинской коалиции в мире не существует. Подавляющее большинство стран мира юридически поддерживают Украину такими мерами как голосованием в Совбезе ООН в поддержку Украины и присоединением к санкциям против России, лишь в силу международного публичного права, только потому, что Украина по факту является жертвой русской агрессии. Сегодня Россия напала на одну страну, а завтра она также может напасть на любую другую страну. Это просто акты международной солидарности. В силу международного публичного права и сложившихся реалий они не могут голосовать иначе.

Новини
Путін не бажає жодних компромісів

Если бы руководство спецслужб Украины с самого начала возбудило уголовное дело в отношении президента России В. Путина, а также большинства прочих российских чиновников, причастных к аннексии Крыма, оккупации Донбасса, развязыванию агрессивной войны и к убийствам украинцев, а Верховная Рада наконец-то ратифицировала Римский Статут международного уголовного суда, то Путин и члены его ОПГ не смогли б посещать цивилизацию, а уж тем более встречаться с главами государств.

За 4 года вполне было достаточно времени и возможностей, чтобы ратифицировать Римский Статут МУС и добиться выдачи ордера на арест В. Путина и членов его кремлевской ОПГ.

Если бы Международный уголовный суд выдал ордер на арест В. Путина и членов его кремлевской ОПГ, Путин был бы априори лишен возможности под угрозой ареста посещать цивилизацию. И потом, вряд ли бы, при всем желании главы цивилизованных демократических государств стали бы встречаться с другим главой нецивилизованного государства, находящимся под международным уголовным преследованием, - только через сотрудников международных правоохранительных органов.

Украина имеет все основания и возможности для того, чтобы В. Путин и члены его ОПГ, по меньшей мере, оказались под международным уголовным преследованием. Однако эти возможности Украина не использует.

Поэтому Путин и члены его ОПГ, пользуясь бездействием властей Украины, продолжают топать цивилизацию и подло гадить Украине.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Юрій ШуліпаЮрій Шуліпа
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінАнгела Меркель
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Юрия Шулипы
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
7
19
Смішно
18
Цікаво
28
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
sHarK
sHarK
Вот бомбит драчка! Во первых ратификация Римского статута обязательна и для истца и для ответчика! Уж втрой вопрос почему это не делает дуркаина...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Doc
Doc
Милошевичу расскажи. А стоп ... сейчас это уже сложно сделать.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
главная мысль, на которой сосредоточился этот пациент - "Украина имеет, но не использует" проистекает от того, что лечащий врач тоже имеет возможность выписать этому пациенту различные психоактивные препараты, но этого не делает. вот пациент и волнуется.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые фантазёры, я уже устал комментировать ваш бред)) С вами скотами, никто разговаривать не планирует. Утилизация хохложопого быдла для очистки территорий начатая в 2014-м будет продолжена))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
2 из 3 ответов | показать все
Gordon Yury
Gordon Yury
Графский холоп, устал, попроси прибавку к жалованью или молоко за вредность. А лучше начни комментировать материалы своего графа... А мы посмеемся!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Doc
Doc
Степка - скажи а ты за Путина готов сдохнуть? И скажи - а что хорошего сделал Путин для Рашки и лично для тебя
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги