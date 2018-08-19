Почему Путин был приглашен на свадьбу к министру иностранных дел Австрии, к этой девушке с пониженной социальной и политической ответственностью?

Почему визит Путина в Германию был санкционирован А. Меркель, и вопрос транзита российского газа для Германии через Украину обсуждался без официальных представителей Украины?

Как вообще такое может быть, чтобы по совокупности своих деяний особо опаснейший, международный, военный, государственный преступник и многосерийный убийца, виновный в развязывании кровопролитных войн, лжец и ненавистник добра, человеконенавистник и убийца встречался с канцлером Германии? Психически адекватному и логически мыслящему человеку это невозможно представить даже в мыслях.

Почему на 5-м году российской войны против Украины, после аннексии Крыма, оккупации Донбасса, и убийств десятков тысяч украинцев, гибридного геноцида крымскотатарского народа, Путин остаётся въездным в цивилизованный и мир и с ним встречаются главы цивилизованных стран?

То? что все вышеуказанные субъекты встречаются с Путиным лишь для удовлетворения своих меркантильных финансовых интересов, вопреки логики и здравому смыслу, это очевидно и понятно.

Ответы на эти вопросы заключаются в следующем:

В реальности, пока еще ни одной антипутинской коалиции в мире не существует. Подавляющее большинство стран мира юридически поддерживают Украину такими мерами как голосованием в Совбезе ООН в поддержку Украины и присоединением к санкциям против России, лишь в силу международного публичного права, только потому, что Украина по факту является жертвой русской агрессии. Сегодня Россия напала на одну страну, а завтра она также может напасть на любую другую страну. Это просто акты международной солидарности. В силу международного публичного права и сложившихся реалий они не могут голосовать иначе.

Новини Путін не бажає жодних компромісів

Если бы руководство спецслужб Украины с самого начала возбудило уголовное дело в отношении президента России В. Путина, а также большинства прочих российских чиновников, причастных к аннексии Крыма, оккупации Донбасса, развязыванию агрессивной войны и к убийствам украинцев, а Верховная Рада наконец-то ратифицировала Римский Статут международного уголовного суда, то Путин и члены его ОПГ не смогли б посещать цивилизацию, а уж тем более встречаться с главами государств.

За 4 года вполне было достаточно времени и возможностей, чтобы ратифицировать Римский Статут МУС и добиться выдачи ордера на арест В. Путина и членов его кремлевской ОПГ.

Если бы Международный уголовный суд выдал ордер на арест В. Путина и членов его кремлевской ОПГ, Путин был бы априори лишен возможности под угрозой ареста посещать цивилизацию. И потом, вряд ли бы, при всем желании главы цивилизованных демократических государств стали бы встречаться с другим главой нецивилизованного государства, находящимся под международным уголовным преследованием, - только через сотрудников международных правоохранительных органов.

Украина имеет все основания и возможности для того, чтобы В. Путин и члены его ОПГ, по меньшей мере, оказались под международным уголовным преследованием. Однако эти возможности Украина не использует.

Поэтому Путин и члены его ОПГ, пользуясь бездействием властей Украины, продолжают топать цивилизацию и подло гадить Украине.