У Каліфорнії спалахнула масштабна пожежа: евакуювали майже 8 тис. осіб. Фото і відео стихії

Світ 01:41, 3.08.2020

У штаті Каліфорнія (США) через масштабну лісову пожежу влада була змушена евакуювати близько 7,8 тис. осіб.

2 серпня вогонь поширився більш ніж на 4,8 гектара, передає CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Займання почалося в лісі ще в п'ятницю, 31 липня. Даних про постраждалих поки немає.

Пожежу намагаються згасити близько 375 рятувальників, вертольоти та бульдозери. Ситуація ускладнюється сильним вітром і спекою – вдень температура в регіоні піднімається до +41 градуса.

Вогонь видно з гори Една біля шосе 243.
Twitter / Big Rock Moto
Вогонь видно з гори Една біля шосе 243.
Twitter / Big Rock Moto

Для людей створили евакуаційні центри. Влада запевняє, що вони працюють із дотриманням усіх карантинних вимог.

Пожежний біля Cherry Valley 1 серпня.
CNN
Район пожеж на карті.
Пожежу назвали AppleFire – за назвою траси, поблизу якої почалося займання.
San Bernardino National Forest
San Bernardino National Forest

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на заводі з виробництва зрідженого природного газу в американському місті Монт Белвью, штат Техас, спалахнула масштабна пожежа.

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