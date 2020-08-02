У Каліфорнії спалахнула масштабна пожежа: евакуювали майже 8 тис. осіб. Фото і відео стихії

У штаті Каліфорнія (США) через масштабну лісову пожежу влада була змушена евакуювати близько 7,8 тис. осіб.

2 серпня вогонь поширився більш ніж на 4,8 гектара, передає CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Займання почалося в лісі ще в п'ятницю, 31 липня. Даних про постраждалих поки немає.

Пожежу намагаються згасити близько 375 рятувальників, вертольоти та бульдозери. Ситуація ускладнюється сильним вітром і спекою – вдень температура в регіоні піднімається до +41 градуса.

Вогонь видно з гори Една біля шосе 243. Twitter / Big Rock Moto

Вогонь видно з гори Една біля шосе 243. Twitter / Big Rock Moto

Для людей створили евакуаційні центри. Влада запевняє, що вони працюють із дотриманням усіх карантинних вимог.

Пожежний біля Cherry Valley 1 серпня. CNN

Район пожеж на карті.

Пожежу назвали AppleFire – за назвою траси, поблизу якої почалося займання. San Bernardino National Forest

San Bernardino National Forest

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на заводі з виробництва зрідженого природного газу в американському місті Монт Белвью, штат Техас, спалахнула масштабна пожежа.