У Каліфорнії спалахнула масштабна пожежа: евакуювали майже 8 тис. осіб. Фото і відео стихії
У штаті Каліфорнія (США) через масштабну лісову пожежу влада була змушена евакуювати близько 7,8 тис. осіб.
2 серпня вогонь поширився більш ніж на 4,8 гектара, передає CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Займання почалося в лісі ще в п'ятницю, 31 липня. Даних про постраждалих поки немає.
Пожежу намагаються згасити близько 375 рятувальників, вертольоти та бульдозери. Ситуація ускладнюється сильним вітром і спекою – вдень температура в регіоні піднімається до +41 градуса.
Для людей створили евакуаційні центри. Влада запевняє, що вони працюють із дотриманням усіх карантинних вимог.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на заводі з виробництва зрідженого природного газу в американському місті Монт Белвью, штат Техас, спалахнула масштабна пожежа.