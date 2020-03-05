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5 березня • оновлено в 12:58
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Апокаліптичну секту судитимуть за поширення коронавіруса

1.9т
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У Південній Кореї судитимуть 12 лідерів секти "Храм скинії свідоцтва Шинья-Чонджу". Їх звинувачують в масовому розповсюдженні коронавіруса по країні.

Влада заявила, що спалах захворювання виник в місті Тегу. Учасники секти заразили один одного під час обряду, потім вірус почав поширюватися по країні, передає ВВС.

Перевірку пройшли всі 230 000 осіб, які є прихильниками секти. Близько 9000 повідомили, що відчувають симптоми коронавіруса. Сам 88-річний лідер секти Лі Ман Хі здав аналізи на коронавірус, поки результати невідомі. Тим часом в Південній Кореї закрили католицькі церкви, щоб уникнути розповсюдження вірусу.

Апокаліптичну секту судитимуть за поширення коронавіруса

Апокаліптичну секту судитимуть за поширення коронавіруса

Богослужіння в 1734 церквах скасовані до 7 березня.

Південна Корея є другою країною за кількістю хворих коронавірус: тут 3736 хворих, 21 особа померла.

Проповідник Лі Ман Хі називає себе "обіцяним пастором" з Біблії, який прийде замість Ісуса. Він стверджує, що Біблію написали зашифрованим метафоричним мовою, її справжній зміст доступний тільки йому і його послідовникам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, rолічество заражених коронавірусів в світі в четвер, 5 березня, наблизилося до 95 тисячам. 3249 осіб померли.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Південна Корея
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