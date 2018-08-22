Апокаліпсис близько: відомий вчений назвав дату кінця світу

Один із найвідоміших фізиків і математиків Ісаак Ньютон припустив, що Апокаліпсис настане в 2060 році.

Ньютон шукав відповідь на сторінках Біблії, і йому вдалося припустити цілком конкретну дату. При цьому вчений під кінцем світу мав на увазі не кінець будь-якого життя на Землі, а початок чогось нового, передає "Сегодня".

Фізик вважав, що сам Ісус Христос у 2060 році повернеться до людей і буде правити 1000 років.

Варто відзначити, що вчені з Массачусетського університету вважають, що кінець світу прийде на 40-ві роки XXI століття. Точкою відліку вони заявили 2020 рік. Причиною Апокаліпсису стануть забруднення екології, перенаселеність планети, а також відсутність необхідних ресурсів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футуролог розповів, який кінець світу чекає людство.