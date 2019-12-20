Сюрприз для Путіна: Україна закупить у США потужні бойові гелікоптери. Фото

Міністерство оборони України закупить американські ударні гелікоптери McDonnell Douglas AH-64 "Apache" ("Апач") для оновлення парку армійської авіації Збройних сил.

Таке рішення ухвалено за результатами оборонного огляду, результати якого передали до Кабінету міністрів, повідомляє портал Ukrainian military pages.

Відзначається, що були оцінені загрози нацбезпеці і перспективи розвитку середовища безпеки. Результати огляду стануть базою для розробки Стратегії воєнної безпеки України, стратегій і програм розвитку видів і родів військ ЗСУ.

Україна закупить у США гелікоптери "Apache" Вікіпедія

Україна закупить у США гелікоптери "Apache" haberler.com

В Міноборони висловили думку, що прогалини в можливостях української армії і вітчизняному оборонно-промисловому комплексі можна ліквідувати закупівлею сучасного озброєння за кордоном.

Зокрема, мова йде не лише про гелікоптери McDonnell Douglas AH-64 "Apache", але також про літаки General Dynamics F-16 "Fighting Falcon", зенітно-ракетні системи MIM-104 "Patriot", протитанкові ракети "Javelin FGM-148F і ін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Генштабі ЗСУ заявили про план розробити невидимі гіперзвукові ракети.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!