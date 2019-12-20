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20 грудня • оновлено в 18:04
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Сюрприз для Путіна: Україна закупить у США потужні бойові гелікоптери. Фото

4.1т
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Міністерство оборони України закупить американські ударні гелікоптери McDonnell Douglas AH-64 "Apache" ("Апач") для оновлення парку армійської авіації Збройних сил.

Таке рішення ухвалено за результатами оборонного огляду, результати якого передали до Кабінету міністрів, повідомляє портал Ukrainian military pages.

Відзначається, що були оцінені загрози нацбезпеці і перспективи розвитку середовища безпеки. Результати огляду стануть базою для розробки Стратегії воєнної безпеки України, стратегій і програм розвитку видів і родів військ ЗСУ.

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Україна закупить у США гелікоптери "Apache"

Україна закупить у США гелікоптери "Apache"

Вікіпедія

Україна закупить у США гелікоптери "Apache"

Україна закупить у США гелікоптери "Apache"

haberler.com

В Міноборони висловили думку, що прогалини в можливостях української армії і вітчизняному оборонно-промисловому комплексі можна ліквідувати закупівлею сучасного озброєння за кордоном.

Зокрема, мова йде не лише про гелікоптери McDonnell Douglas AH-64 "Apache", але також про літаки General Dynamics F-16 "Fighting Falcon", зенітно-ракетні системи MIM-104 "Patriot", протитанкові ракети "Javelin FGM-148F і ін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Генштабі ЗСУ заявили про план розробити невидимі гіперзвукові ракети.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А как вы хотели рагулики? Щас все будете покупать у хозяина,свое то проиппали да китайцам продали,зачем ""великой аграрной державе""своя промышленность?Да и землю тоже по ходу продадите,нация гасторбайтеров.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Раньше были Ми -8,а станем МЫ-64!!!.Вот такие пироги,братья славяне.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вот это я понимаю "сюрприз для Путина") Мощно, фиерично и ярко.По обозовски.
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