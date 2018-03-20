Антиукраїнські акції влаштовують маргінали - польський експерт

Польсько-українські відносини проходять на двох рівнях. На рівні політики пам'яті розбіжність вкрай висока і не видно ніяких перспектив, щоб Польща або Україна поступилася хоча б на один крок.

На рівні реальної політики відносини хороші і, думаю, такими і залишаться, пояснив "Обозревателю" Мачей Заневич - експерт і головний редактор польського порталу Eastbook.eu.

"Якщо говорити про останні протести біля українського посольства, то не варто стверджувати, що на вулиці вийшли всі поляки", - каже Мачей Заневич. Демонстрацію організував Ruch Narodowy (Національний рух) - маргінальна польська політична націоналістична партія, яку можна порівняти зі "Свободою", хоча у неї підтримка на багато вище.

Більш того, каже експерт, протестувати прийшли навіть не десятки, а кілька людей. Націоналісти протестували у відповідь на антипольську ходу у Львові, яка відбулася 4 березня. Вони чинили опір "антиполонізму" українських націоналістів і героїзації УПА і Бандери. Більш того, вони вимагали, щоб польський уряд припинив проукраїнську політику, оскільки Україна не хоче припинити героїзацію УПА. Але, додав Заневич, проти націоналістів тоді організували і контрманіфестацію.

Польський експерт упевнений, що Україні не потрібно реагувати на подібні акції, адже Національний рух вкрай маргінальна партія, яка потребує будь-яких скандальних акцій, щоб повернути електорат, який перейшов підтримувати правлячу партію. Саме для цього, каже Заневич, ПіС (партія "Право і справедливість").

Поки складно говорити про поліпшення відносин, але експерт сподівається, що політика пам'яті польського і українського інститутів національної пам'яті не буде занадто впливати на реальні взаємини. У питаннях реальної взаємодії, зазначає експерт, є деякі проблеми, як, наприклад, українське ембарго на польське м'ясо. Цей факт теж дуже часто польські націоналісти використовують як аргумент проти України. Якщо Київ зняв би ембарго на польське м'ясо, каже Заневич, і дозволив зробити ексгумації польських жертв на території України - це був би дуже "дешевий" спосіб "роззброєння" антиукраїнських поляків.

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