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Антиросійські протести в Тбілісі: протестувальники увірвалися до будівлі парламенту

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Учасники акції протестів, які розгорілися ввечері 20 червня в Тбілісі, увірвалися в будівлю парламенту.

Про це пише "Грузія.Online". Трапилося це після того, як закінчилася годину часу, яку опозиція давала правлячій партії для відставки трьох чиновників – спікера Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарія і глави СГБ Вахтанга Гомелаурі.

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Поліція з кийками і щитами спробувала зупинити вторгнення, але, за словами видання, мирним шляхом, "витісняючи протестувальників із території парламенту".

Після цього ЗМІ повідомили про стрілянину біля будівлі парламенту. Також з'явилася інформація про те, що по демонстрантах відкрили вогонь гумовими кулями.

Антиросійські протести в Тбілісі: протестувальники увірвалися до будівлі парламенту

lebana21

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол України в Грузії Ігор Долгов покинув виступ президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.

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ГрузіяТбілісі
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Это же ждёт и банду сцыкуна, если будет делать шаги не в ту сторону.
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Давайте, протестующие, разнесите к xyям этот долбаный парламент, потом всю столицу разнесите, а там и всю страну, paгули вам в пример, будете жить так же по-европейски, как кастрюленосцы!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Антироссийские протесты в Тбилиси - это все равно , что антимарсианские протесты на Венере. Всем поФуйю...
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