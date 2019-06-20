Антиросійські протести в Тбілісі: протестувальники увірвалися до будівлі парламенту

Учасники акції протестів, які розгорілися ввечері 20 червня в Тбілісі, увірвалися в будівлю парламенту.

Про це пише "Грузія.Online". Трапилося це після того, як закінчилася годину часу, яку опозиція давала правлячій партії для відставки трьох чиновників – спікера Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарія і глави СГБ Вахтанга Гомелаурі.

Поліція з кийками і щитами спробувала зупинити вторгнення, але, за словами видання, мирним шляхом, "витісняючи протестувальників із території парламенту".

Після цього ЗМІ повідомили про стрілянину біля будівлі парламенту. Також з'явилася інформація про те, що по демонстрантах відкрили вогонь гумовими кулями.

lebana21

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол України в Грузії Ігор Долгов покинув виступ президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.

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