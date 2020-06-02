Антирасистські протести докотилися до Франції: поліція застосувала газ. Фото та відео

У Парижі тисячі людей вийшли на несанкціоновану демонстрацію проти поліцейського насильства і расової несправедливості.
Як повідомляє АР, співробітники правоохоронних органів застосували проти демонстрантів сльозогінний газ (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).
Антирасистські протести у Франції
Скріншот відео
Тисячі громадян прийшли до будівлі суду в Парижі, щоб вшанувати пам'ять загиблого у США Джорджа Флойда й Адама Траоре, 24-річного афроамериканця, загиблого після затримання в 2016 році.
Антирасистські протести у Франції
Скріншот відео
Люди вийшли, незважаючи на заборону влади проводити масові заходи в умовах пандемії коронавірусу. Подібні акції пройшли і в інших містах.
Поліція застосувала сльозогінний газ, а деякі учасники протестів, зі свого боку, підпалили дерев'яні піддони, які перебували на будмайданчику.
Антирасистські протести у Франції
Скріншот відео
Антирасистські протести у Франції
Скріншот відео
Антирасистські протести у Франції
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, у низці міст США спалахнули заворушення через убивство афроамериканця Джорджа Флойда поліцейським. Протести почалися після того, як відео арешту загиблого з'явилося в мережі. У деяких штатах довелося вводити спеціальний стан через зіткнення протестувальників із поліцією. Під час НП загинуло вже двоє людей.
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