"Антиросійська" коаліція в Європі розпалася: стало відомо, хто перший побіжить до Путіна

"Антипутінська" коаліція в Європі розпалася на чотири кластери. Зараз на боці України залишаються країни, які є союзниками США.

Про те, як змінилася ситуація на міжнародній арені після скандального повернення Росії в ПАРЄ, в ефірі ObozTV розповів політик і дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний.

"Те, що ми називали "антипутінською" коаліцією, навряд чи існуватиме надалі в такому вигляді, як раніше. Можна сказати, що вона розпалася – як і Європа – на певні кластери", – зазначив Безсмертний.

Він виділив чотири наступних групи.

Перша – це Скандинавська Європа. За словами дипломата, вона дотримується досить жорсткої позиції, тому що орієнтується на Лондон і Вашингтон.

Друга – Південна Європа, яка займає дуже м'яку позицію і залежить від Росії в економічних питаннях.

"Тут буде вести Італія. Італію намагатиметься наздогнати Іспанія, і вони будуть бігти в Москву наввипередки", – вважає Безсмертний.

Окремо, на його думку, стоять Франція та Німеччина.

"Також я би виокремив позицію Берліна і Парижа. Тут вперед побіжить Макрон, і це вже видно. У напрямку до Кремля", – уточнив посол.

"Залишається тільки один острівець – Балтійські країни і частина країн Центральної Європи, які дотримуються позиції виключно України. Але я би не так сказав: вони дотримуються позиції Вашингтона. Це, по суті, країни, які є союзниками Вашингтона в питаннях економічної моделі розвитку Європи", – пояснив він.

Дипломат наголосив, що тієї Європи, яка була до обрання чинного Європарламенту, вже не існує.

"По суті, у нас з вами Європа чотирьох Європ. І це означає, що Києву необхідно кардинально змінити тактику співпраці з цими країнами", – резюмував Безсмертний.

Зокрема, він порадив активізувати союз "Тримор'я чи Міжмор'я" (країн Центральної Європи та Балтії): "Це кластер, який може не тільки блокувати Росію. Він може кардинально вплинути на всю економічну політику в Європі".

Які країни Європи першими "побіжать в Москву"? GoodFon.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії. Рішення підтримали 118 депутатів, 62 висловилися проти, 10 утрималися. Україна та її союзники (делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини) у відповідь влаштували демарш.

Як розповів ObozTV експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко, скандальне повернення Росії в ПАРЄ фактично стало вироком всій ліберально-демократичній системі Європи. Він звернув увагу, що Москві вдалося роз'єднати країни ЄС і НАТО.

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