Антидоту немає: смерть Скрипаля напророчив ще один розробник "Новачка"

Отруєні в англійському місті Солсбері нервово-паралітичним газом колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка не мають шансів на виживання.

Про це заявив один із розробників бойової речовини "Новачок" Володимир Угльов.

"Якщо Скрипаль і його дочка отримали дозу, близьку до летальної, від B-1976, C-1976, або D-1980 (речовини, які відносяться до групи так званих "Новачків"), то, швидше за все, повторять долю попередніх жертв. Антидоту для цих речовин немає. З ймовірністю близькою до 100% можу сказати, що як тільки батька і доньку відключать від систем життєзабезпечення, вони помруть, хоча власне вони і зараз-то живі умовно", - наголосив він в інтерв'ю The Bell.

Вчений також розкрив роль у створенні препарату Віла Мирзаянова, якого зараз часто називають розробником "Новачка".

"Ніякої ролі в створенні або хоча б опрацюванні методів синтезу або технології "Новачка" у Мирзаянова не було, оскільки він був у ДержНДІОХТ (Державний НДІ органічної хімії і технології. - Ред.), наскільки мені відомо, начальником відділу протидії іноземним розвідкам. Його роль, як і роль його відділу, зводилася до розробки методів контролю і до контролю стану повітряного середовища над територією ДержНДІОХТ в Москві. Рід його діяльності як науковця - хроматографія", - додав Угльов.

За його словами, першовідкривачем і "батьком" "Новачка" Мирзаянова проголосила Валерія Новодворська.

"Мирзаянову, мабуть, це дуже сподобалося, правда, він ніколи сам цього не стверджував, але ніколи і не спростовував, коли його таким представляли журналісти. Я вважаю, що настав час сказати, що саме Кирпичов Петро Петрович є єдиним автором нового типу ФОЗ (фосфорорганічних з'єднань), нового розділу в спеціальній хімії, що саме йому належать права на наукові відкриття в цій галузі", - констатував він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Мірзоянов заявив, що одужання Скрипаля неможливе.